Passaporto in Poste, richiesta attiva in 31 uffici da Milano a Napoli

Fonte: iStock Passaporti italiani

Fare il passaporto da oggi è ancora più facile. Poste Italiane ha annunciato l’allargamento del servizio di rilascio e rinnovo del documento di riconoscimento valido anche oltre i confini Ue ad altri 250 Comuni tra Lombardia, Toscana e Campania.

L’ampliamento di questa nuova funzione degli uffici postali rientra nel progetto Polis, la rete di sportelli che permette ai cittadini di 6.933 Comuni al di sotto di 15mila abitanti di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione.

In quali città si può fare il passaporto alle Poste

Dallo scorso luglio la possibilità di chiedere il passaporto era già disponibile a Roma, Bologna, Verona, Cagliari, Aosta, Catanzaro, Perugia, Venezia, Matera, Modena, Monza e Brianza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sassari, Treviso e Vicenza.

A partire da oggi il servizio è attivo anche in 12 uffici di Milano, 12 di Napoli, 3 di Bergamo, ma anche fuori dalle grandi città: 88 le sedi postali nei Comuni della provincia milanese, 42 nel Napoletano, 121 nel Bergamasco e in 4 Comuni della provincia di Firenze.

Nei 388 uffici postali dei grandi centri urbani in tutta Italia sono state circa 14mila le pratiche per il rinnovo o il rilascio del passaporto, più le circa 25mila richiese presentate in 2.052 uffici postali dei Comuni inclusi nel progetto Polis.

Come presentare la richiesta

Grazie all’accordo sottoscritto tra Poste italiane, ministero dell’Interno e ministero delle Imprese e del Made in Italy, la richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto è del tutto simile alla procedura da effettuare nelle Questure e nei commissariati di tutta Italia.

Nelle grandi città il richiedente dovrà prima prenotare un appuntamento registrandosi sul sito di Poste italiane.

Per ottenere il documento di riconoscimento necessario per i viaggi oltre i confini Ue, i cittadini dovranno presentare:

un documento di identità valido,

il codice fiscale,

due fotografie,

una marca da bollo da 73,50 euro.

Il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro, essenziale per il rilascio e il rinnovo, potrà essere pagato direttamente nell’ufficio postale in cui si fa richiesta.

Per il rinnovo bisognerà consegnare anche il passaporto scaduto o, in caso di smarrimento o furto del vecchio documento, la copia della denuncia.

L’operatore di Poste italiane raccoglierà le informazioni e le impronte digitali inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.

Una volta emesso il nuovo passaporto potrà essere ritirato o anche ricevuto a domicilio. Oltre alle pratiche per il passaporto, il progetto Polis permette di usufruire di un ventaglio serie sempre più ampio di servizi, tra cui certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.

Il nuovo modello di dialogo tra gli uffici postali e le pubbliche amministrazioni ha consentito di emettere circa 55mila documenti. Inoltre, ogni cittadino potrà inviare in autonomia le richieste grazie alle sale dedicate e ai totem digitali in modalità self.