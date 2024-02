Con il Progetto Polis sorto nell'ambito di Next Generation Ue, Poste Italiane si trasforma in un vero e proprio sportello pubblico: passaporti, certificati di residenza, di stato civile, di nascita e molto altro

Fonte: ANSA Il rilascio di certificati e documenti presso Poste Italiane è già realtà, ma il servizio verrà presto implementato

Poste Italiane si trasforma: da ufficio postale a centro per servizi fisici e digitali, comprendenti il rilascio di una serie di documenti in capo alla pubblica amministrazione, come ad esempio i certificati anagrafici e i passaporti. Si tratta dell’obiettivo del Progetto Polis, già in fase di realizzazione. La nuova documentazione richiedibile si affianca alle certificazioni già rilasciate dal Poste, come l’Isee.

Certificato Isee presso Poste Italiane

L’Isee è l’Indicatore della situazione economica equivalente, ovvero il documento che fotografa la condizione economica di un nucleo familiare. L’Isee è indispensabile per richiedere l’accesso a una serie di agevolazioni, bonus ed esenzioni messi a disposizione per le famiglie a reddito più basso.

Poste permette di ottenere la certificazione, in merito ai prodotti finanziari posseduti, finalizzata alla richiesta della dichiarazione Isee per sé stessi, per un minore o per soggetti sotto tutela legale: nei primi due casi è possibile fare domanda online tramite il sito Poste.it (loggandosi con Spid) oppure recandosi fisicamente presso un ufficio postale; in caso di richiesta per soggetti tutelati, occorre recarsi di persona.

Poste rilascerà una dichiarazione in merito al possesso di saldo e giacenza media di conti correnti BancoPosta, libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali, carte prepagate Postepay, carte enti previdenziali, fondi comuni d’investimento, deposito titoli, polizze assicurative.

Attenzione: non viene fotografata la situazione attuale, ma la consistenza patrimoniale aggiornata al 31 dicembre del secondo anno precedente. Questo significa che, ad esempio, ai fini Isee 2024 viene considerata la situazione patrimoniale al 31/12/2022).

Altri certificati patrimoniali

Per la sola Provincia autonoma di Bolzano, Poste Italiane rilascia una certificazione funzionale alla domanda Isee, ovvero la certificazione ai fini Durp (Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio).

Oltre alla certificazione ai fini Isee, è possibile richiedere anche il quadro generale delle proprie consistenze patrimoniali presso Poste Italiane, aggiornato al 31/12 dell’anno precedente. La consultazione è disponibile anche presso l’area personale del portale Poste.it. Per accedervi è necessario essere in possesso di Spid.

Richiesta documenti presso Poste Italiane

Ma la grande rivoluzione riguarda la possibilità di richiedere presso Poste Italiane una serie di documenti e certificazioni che fino a poco tempo fa potevano essere rilasciati solo da tribunali, uffici anagrafici e altri enti pubblici. Il Progetto Polis viene implementato nell’ambito del piano comunitario Next Generation Eu ed è finalizzato alla semplificazione e alla velocizzazione dei rapporti fra cittadini e uffici pubblici. Tramite la presenza capillare sul territorio italiano, grazie ai suoi 12.800 uffici, Poste potenzia l’erogazione dei servizi della pubblica amministrazione.

Il Piano Polis è in piena realizzazione, per cui non tutti i certificati sono disponibili alla data odierna. E non tutti gli uffici postali sono abilitati. Per ottenere il certificato desiderato è necessario accedere al sito Poste.it, cliccare su “Cerca Uffici Postali ” e dal menù “Servizi” selezionare “Servizi della Pubblica Amministrazione Polis – Volontaria Giurisdizione/Amministratore di sostegno”. L’elenco è in aggiornamento.

Ogni certificato può richiedere il pagamento di diritti e spese di cancelleria, che può subire variazioni nel tempo.

Certificati giudiziari

Ricorso per l’istituzione dell’Amministratore di sostegno: l’ Amministrazione di sostegno è una misura di protezione destinata alle persone che si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. La richiesta può essere presentata solo presso gli uffici postali Polis abilitati.

È necessario portare con sé:

il modulo disponibile sul sito del Ministero della Giustizia con i relativi allegati indicati;

copia della ricevuta di pagamento del bollo digitale 27 euro;

il modulo dell’Attestazione allegati Nomina Amministratore compilato.

Rendiconto stato patrimoniale dell’amministrato e/o tutelato: il rendiconto è un documento contabile nel quale vengono illustrate le entrate e le uscite monetarie riguardanti il beneficiario dell’amministrazione di sostegno avvenute nel corso del periodo di riferimento. È rivolto agli amministratori di sostegno nominati. Il documento può essere richiesto solo negli Uffici Postali Polis.

È necessario portare con sé:

il modulo disponibile sul sito del Ministero della Giustizia con i relativi allegati indicati;

documento di riconoscimento;

codice Fiscale.

Il certificato del casellario giudiziario sarà disponibile a breve. Si tratta di un documento indispensabile per poter accedere a determinate professioni.

Documenti di identità

Il servizio è in fase di implementazione. Presto sarà possibile richiedere questi documenti di identità:

passaporto;

carta d’identità elettronica;

emissione del primo codice fiscale per i neonati;

ri-emissione o duplicato del codice fiscale (detto anche carta nazionale servizi o tessera sanitaria);

duplicati patente.

Certificati anagrafici

Tutti i seguenti certificati sono già ad oggi richiedibili presso Poste Italiane. La richiesta di ogni documento è gratuita presso l’Area Self di Poste, mentre il servizio allo sportello prevede un modesto pagamento a titolo di spese di cancelleria. Per ogni documento è necessario portare con sé codice fiscale e carta di identità:

certificato anagrafico di nascita;

certificato anagrafico di matrimonio;

certificato di cittadinanza;

certificato di esistenza in vita;

certificato di residenza;

certificato di residenza Aire;

certificato di stato civile;

certificato di stato di famiglia;

certificato di residenza in convivenza;

certificato di stato di famiglia Aire;

certificato di stato di famiglia con rapporti di parentela;

certificato di stato libero;

certificato anagrafico di unione civile;

certificato di contratto di convivenza.

Certificati previdenziali

Anche i certificati previdenziali sono già disponibili presso gli uffici postali abilitati. Per tutti i certificati verrà richiesto, oltre ai classici documenti di identità, anche l’Otp fornito da Inps oppure l’importo dell’ultimo cedolino della pensione totale (il totale se si percepiscono più pensioni, incluse due cifre decimali):

Modello Obis/M: si tratta del riepilogo delle pensioni che sono in pagamento, come importi mensili lordi e netti, aumenti, ritenute erariali, trattenute e contributo di solidarietà;

si tratta del riepilogo delle pensioni che sono in pagamento, come importi mensili lordi e netti, aumenti, ritenute erariali, trattenute e contributo di solidarietà; cedolino pensione: vanno indicati anno ed identificativo del cedolino;

vanno indicati anno ed identificativo del cedolino; certificazione unica: disponibile entro il 16 marzo di ogni anno per i redditi dell’anno precedente.

Servizi alle Regioni e altri certificati

Questi i servizi che saranno presto disponibili:

prenotazione su CUP Unico Regionale;

autodichiarazione esenzioni per reddito;

assicurazione obbligatoria delle casalinghe;

esonero/esenzione Canone Rai;

rilascio/rinnovo patente nautica.

Carta Dedicata a te

Presso gli uffici postali è possibile ritirare la Carta Dedicata a te, la social card disposta dal governo Meloni a sostegno della spesa alimentare. Possono essere acquistati i beni di prima necessità. L’importo è di 382,5 euro. L’Isee per accedere alla misura non deve superare i 15.000 euro.

Ma la card Dedicata a te contiene anche un ulteriore Bonus benzina da 80 euro.