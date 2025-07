Ecco quali sono i migliori prestiti personali del mese di luglio 2025 per la casa, auto e consolidamento debito nonché le offerte più convenienti per trovare il finanziamento più adatto

Quali sono le migliori offerte di prestiti personali oggi?

Gli ultimi dati dell’Istat ci comunicano che il tasso di inflazione a giugno scorso è tornato a salire, si è attestato infatti, al +1,7%. Tale aumento ha fatto salire i prezzi dei beni e dei servizi per cui per le famiglie sta diventando sempre più difficile far fronte alle spese quotidiane e a quelle straordinarie. Proprio per questo mettere da parte dei soldi è diventato più difficile per cui se si ha bisogno di denaro subito si ricorre a prestiti personali. Questi ultimi danno infatti la possibilità di ottenere le somme necessarie nell’immediato e restituirle poi a rate. Ecco dunque quali sono i migliori di luglio 2025 per l’acquisto dell’auto, della casa e per il consolidamento dei debiti.

A cosa fare attenzione quanto si richiedono dei prestiti personali

Nel caso si opti per i prestiti personali bisogna prestare attenzione ad alcuni aspetti. Non bisogna solo concentrarsi sull’importo che si riceverà o sulla rata mensile. È necessario anche controllare il contratto con attenzione in quanto potrebbero esserci eventuali spese di istruttoria da sostenere o costi per penali nel caso di estinzione anticipata.

Tali elementi fanno infatti aumentare il costo del finanziamento per cui si raggiunge una cifra più alta di quella prevista. Proprio per questo motivo è fondamentale leggere con attenzione il contratto e chiedere dei chiarimenti, qualora si abbiano dei dubbi, all’ente che propone il prestito.

Oltre a tale aspetto, è importante controllare anche il Tan e il Taeg. Il primo, detto anche tasso annuo nominale, indica il tasso di interesse puro mentre il secondo, detto anche tasso annuo effettivo globale, include anche le spese aggiuntive per cui dà una visione più completa dei costi del finanziamento.

È fondamentale inoltre valutare anche i costi legati al ritardo nei pagamenti in quanto per alcuni contratti sono previste delle penali abbastanza alte o degli interessi di mora da sostenere se le rate non si pagano entro la scadenza prevista.

Cos’è un prestito personale 🏦 Definizione È un finanziamento non finalizzato, concesso da una banca o finanziaria, che il richiedente può usare liberamente 💶 Importo Generalmente da 1.000 a 75.000 euro, a seconda della banca e del profilo del richiedente 📆 Durata Normalmente da 12 a 120 mesi (1-10 anni) 📊 Tasso di interesse Può essere fisso o variabile

I più comuni sono a tasso fisso (Tan + Taeg) 🔁 Rata Importo costante da rimborsare ogni mese fino alla scadenza 📝 Garanzie richieste Reddito dimostrabile (busta paga, pensione o dichiarazione redditi)

Non servono garanzie reali ⚖️ Normativa di riferimento Testo Unico Bancario

Codice del Consumo

Vigilanza Banca d’Italia 📑 Finalità È libera – acquisto beni, viaggi, salute, spese impreviste, consolidamento debiti… 🚫 Rischi Segnalazione in Crif in caso di mancati pagamenti, pignoramenti, sovraindebitamento 📲 Come richiederlo Online, in filiale, tramite broker o intermediari del credito autorizzati

Quali sono i migliori prestiti personali di luglio 2025?

Come spiegato, grazie ai prestiti personali è possibile ottenere liquidità in tempi abbastanza brevi. Per quanto riguarda l’importo, esso dipende dalla banca o dalla finanziaria alla quale lo si chiede. Solitamente, si parte dai 1.000 euro e si arriva fino ai 30.000 o 50.000 euro. Ovviamente più la cifra che si richiede è alta, maggiore è la garanzia che viene richiesta. Inoltre in quest’ultimo caso potrebbe anche volerci un po’ di tempo in più per ottenere l’approvazione.

Di solito, tale tipologia di finanziamento può essere richiesto da chi un reddito dimostrabile e una situazione creditizia stabile come i lavoratori dipendenti, gli autonomi o anche i pensionati. Costoro di solito devono fornire una documentazione fiscale ovvero:

la carta di identità o la patente di guida e il codice fiscale se si è italiani;

la carta di identità e il certificato di residenza se cittadini Ue;

il documento di soggiorno se si è cittadini extracomunitari.

Serve inoltre la seguente documentazione reddituale:

le ultime due busta paga o il Cud se si è lavoratori dipendenti;

l’ultimo cedolino (o due) oppure il modello Obis M se si è pensionati;

l’ultima dichiarazione dei redditi e il modulo F24 attestante i pagamenti se si è lavoratori autonomi.

Tra i migliori prestiti personali di luglio 2025 come suggerisce Facile.it se si vuole richiedere un finanziamento di 10.000 euro ci sono quindi:

Creditis con Tan fisso al 5,93% e Taeg al 7,09% – la durata del finanziamento è di 60 mesi mentre la rata mensile di 194,93;

Younited Credit che offre un Tan fisso al 6,77% e un Taeg al 6,99% – il finanziamento dura 60 mesi con una rata mensile di 196,94 euro;

Agos il cui Tan fisso è al 6,89% mentre il Taeg all’8,50% – il finanziamemnto ha durata di 60 mesi mentre al mese la rata è di 200,41 euro;

Findomestic Gruppo Paribas che offre un prestito personale flessibile con Tan fisso all’8,04 e Taeg all’8,35% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 203 euro;

Sella Personal Credit il cui Tan fisso è all’8,90% mentre il Taeg al 9,36% – il prestito dura 60 mesi e la rata mensile è di 207,10 euro.

Per acquistare l’auto, quali prestiti personali scegliere?

Si possono anche richiedere dei prestiti personali mirati all’acquisto di prodotti in particolare. Nel caso di acquisto auto, secondo Facile.it i migliori da scegliere sono:

Creditis che offre un Tan fisso al 5,93% e un Taeg al 7,09% – il prestito dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 194,93;

Younited Credit che offre un Tan fisso al 6,57% e un Taeg al 6,77% – il prestito ha una durata di 60 mesi con rata mensile di 195,98 euro;

Crediper con Tan fisso al 7,20% e un Taeg al 7,48% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata è di 198,96 euro;

Sella Personal Credit che offre un Tan fisso al 7,25% e un Taeg al 7,59% – la durata del finanziamento è di 60 mesi mentre la rata mensile di 199,19 euro;

Findomestic il cui Tan fisso è al 7,44% mentre il Taeg al 7,70% – tale tipologia di finanziamento ha una durata di 60 mesi con rata mensile di 200,10 euro.

Migliori prestiti personali per casa

Chi pensa a piccoli lavori in casa, a interventi di ristrutturazione o all’efficientamento energetico può scegliere i prestiti personali che sono una valida alternativa ai mutui se l’importo chiesto non è molto alto. Nel caso si richiedano 10.000 euro, secondo Facile.it i migliori da scegliere sono:

Creditis la cui rata mensile di 194,93 euro, il Tan fisso è al 5,93%, il Taeg al 7,09% mentre la durata è di 60 mesi;

Younited Credit che offre una rata mensile di 195,98 euro grazie al Tan fisso che arriva al 6,57%, al Taeg che arriva al 6,77% e alla durata del finanziamento che è di 60 mesi;

Sella Personal Credit la cui rata mensile è di 198,25 euro, il Tan fisso del 7,05%, il Taeg del 7,37% e la durata del finanziamento è di 60 mesi;

Crediper con una rata mensile di 198,96 euro, Tan fisso del 7,20%, Taeg del 7,48% e una durata del prestito di 60 mesi;

Findomestic che offre una rata mensile di 200,10 euro, il Tan fisso è al 7,44%, il Taeg al 7,70% mentre la durata del finanziamento è di 60 mesi.

Prestiti per consolidamenti debiti, quali scegliere?

È possibile, infine, richiedere anche prestiti per consolidamento debiti. Si tratta di finanziamenti grazie ai quali è possibile riunire più debiti preesistenti in un’unica rata mensile. I migliori secondo le ultime rilevazioni di Facile.it sono: