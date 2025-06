Ecco quali sono i migliori prestiti personali di giugno 2025 per consolidamento debito, liquidità, casa e auto nonché le offerte più convenienti per trovare il finanziamento più adatto

Fonte: 123RF Quali sono i migliori prestiti personali del mese di giugno 2025?

L’aumento del costo della vita e l’incertezza economica spingono sempre più persone a richiedere dei prestiti personali per finanziare dei progetti, coprire spese mediche o semplicemente per consolidare dei debiti.

Prima di optare per un finanziamento, però, è importante confrontare le diverse proposte per evitare di dover poi sostenere delle rate mensili troppo elevate. Oltre ai soldi prestati, infatti, bisogna pagare anche gli interessi ovvero i costi per il servizio.

Quali sono allora i migliori prestiti personali da scegliere a giugno 2025 per l’acquisto dell’auto, della casa e per il consolidamento dei debiti?

Quali elementi sono importanti per scegliere i migliori prestiti?

Potrebbe capitare nella vita di aver bisogno di denaro aggiuntivo a quello che si possiede per acquistare ad esempio una macchina nuova o per fare un viaggio importante. In tal caso si potrebbe decidere di chiedere un prestito ovvero del denaro che andrà restituito poi ogni mese insieme agli interessi. Il problema è che non tutti i finanziamenti sono uguali in quanto alcuni costano di più e altri di meno. Proprio per questo sarà importante informarsi bene per scegliere i migliori. Ma come? In primis controllando con attenzione il Tan ed il Taeg. Il primo ci dice infatti quali sono i tassi di interesse che si pagano mentre il secondo quanto costa precisamente il prestito, comprese le spese.

Ecco un esempio:

Giacomo decide di chiedere 1.000 euro per acquistare un robot da cucina. Una banca gli dice che dovrà restituire 1.050 euro mentre un’altra gli chiede la restituzione di 1.200 euro. Giacomo per scegliere l’opzione migliore dovrà controllare bene qual è il Taeg perché se quest’ultimo è più basso potrebbe spendere di meno. Scegliere un Taeg basso comunque non vuol dire sempre scegliere il finanziamento migliore in quanto se il prestito dura anni alla fine si potrebbe pagare di più rispetto a un altro Taeg più alto ma con meno rate.

A chi chiedere i prestiti?

Nel caso si voglia chiedere un prestito si potrà contattare una banca o una finanziaria in quanto tali soggetti sono i principali ad essere autorizzati ad effettuare tale operazione. Qualora il denaro che si chiede servisse per acquistare qualcosa di preciso, il prestito prenderà il nome di finalizzato. Quest’ultimo spesso viene offerto anche dal negozio nel quale si compra l’oggetto.

Se invece si chiederà del denaro senza una finalità specifica, il prestito si chiamerà personale.

Prestiti personali, ecco i migliori

I prestiti personali sono dei tipi di finanziamento che si possono richiedere se si ha bisogno di denaro, solitamente da 1.000 fino a 30.000 euro per spese familiari o personali. Se il prestito viene concesso, si ottiene tutta la cifra che poi va restituita a rate che vanno da 1 anno fino a un massimo di 10 anni, secondo un piano stabilito in partenza. Per tale tipologia di finanziamento, come detto, non sarà necessario spiegare come si utilizzerà il denaro richiesto e non si dovrà nemmeno acquistare qualcosa in particolare.

Tra i migliori prestiti personali di giugno 2025 secondo le rilevazioni di Facile.it per richiedere un finanziamento dell’importo di 10.000 euro ci sono:

il Creditis che offre un Tan fisso al 5,93% e un Taeg al 7,09% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata mensile è di 194,93;

quello di Younited Credit il cui Tan fisso è al 6,77% mentre il Taeg al 6,99% – il prestito ha una durata di 60 mesi e la rata è di 196,94 euro;

quello di Agos con Tan fisso al 6,89% e Taeg all’8,50% – il prestito ha durata di 60 mesi e la rata mensile è di 200,41 euro;

quello di Findomestic Gruppo Paribas con Tan fisso al 7,86% e Taeg all’8,15% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 202,10 euro;

quello di Sella Personal Credit che offre un Tan fisso all’8,90% e un Taeg al 9,36% – la durata del finanziamento è di 60 mesi mentre la rata mensile è di 207,10 euro.

Casa, auto e consolidamento debito quali prestiti scegliere

È possibile anche richiedere dei prestiti mirati all’acquisto di prodotti specifici come l’auto o la casa. I migliori, secondo le rilevazioni di Facile.it, per quest’ultima categoria sono:

Creditis il cui Tan fisso è al 5,93% mentre il Taeg al 7,09% – la durata del prestito è di 60 mesi mentre la rata mensile è di 194,93;

Younited Credit con Tan fisso al 6,57% e un Taeg al 6,77% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata è di 195,98 euro;

Sella Personal Credit offre un Tan fisso al 7,05% e un Taeg al 7,37% – la durata del prestito è di 60 mesi mentre la rata mensile di 198,25 euro;

Findomestic il cui Tan fisso è al 7,44% mentre il Taeg al 7,70% – il prestito dura 60 mesi mentre la rata mensile è di 200,10 euro;

Agos offre un Tan fisso al 7,50 % e un Taeg al 7,76% – la durata del finanziamento è di 60 mesi mentre la rata mensile di 200,36 euro.

Per l’acquisto dell’auto, i migliori prestiti da scegliere sono i seguenti:

Creditis che offre una rata mensile di 194,93 euro, il Tan fisso è al 5,93%, il Taeg al 7,09% e la durata del finanziamento è di 60 mesi;

Younited Credit la cui rata mensile di 196,94 euro, il Tan fisso è al 6,77%, il Taeg al 6,99% mentre la durata del finanziamento è di 60 mesi;

Sella Personal Credit con rata mensile di 199,19 euro, Tan fisso al 7,25%, Taeg al 7,44% mentre la durata del prestito è di 60 mesi;

Findomestic la cui rata mensile è di 200,10 euro, il Tan fisso al 7,44%, il Taeg al 7,70% mentre la durata del finanziamento è di 60 mesi;

Agos offre una rata mensile di 200,41 euro, un Tan fisso al 6,89%, un Taeg all’8,50% e una durata del prestito di 60 mesi.

Per il consolidamento debiti, è possibile scegliere infine tra i seguenti prestiti personali: