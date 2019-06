Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi Giovedì 6 giugno 2019: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Come ogni giovedì tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 156,7 milioni di euro. La sestina vincente del Superenalotto è: 17 19 24 46 48 72 Jolly 56 Superstar 82.

Lotto, i numeri vincenti:

Bari 63 28 81 80 19

Cagliari 38 22 45 71 69

Firenze 62 69 73 36 84

Genova 42 3 28 33 32

Milano 56 31 71 12 53

Napoli 60 57 35 40 23

Palermo 10 89 58 12 46

Roma 51 78 89 19 82

Torino 45 57 17 20 58

Venezia 40 77 71 28 85

Nazionale 62 55 38 12 81

Superenalotto, la combinazione:

02 15 47 54 78 79

Jolly: 68

SuperStar: 77

10eLotto, i numeri:

3 8 9 12 24 29 32 35 36 39

42 45 48 55 62 73 75 77 82 89

NUMERO ORO 9 DOPPIO ORO 9 29