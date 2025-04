A quali istituti di credito si appoggiano le banche online e come si possono effettuare prelievi senza problemi, per una gestione del denaro sempre semplice e veloce

Fonte: 123RF Le banche online a quali istituti di credito si appoggiano?

Secondo le ultime rilevazioni dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, il 74% degli italiani utilizza i servizi bancari digitali per cui è lecito domandarsi a quali istituti si appoggiano le banche online. In molti si fanno questa domanda perché hanno bisogno di trasparenza e perché hanno timori concreti come la sicurezza dei depositi, l’accesso alle filiali e la garanzia di vigilanza regolatoria. In ogni caso, i conti digitali si appoggiano spesso ai colossi tradizionali che forniscono le infrastrutture e le reti Atm. Ecco quali sono.

Le banche online a quali istituti di credito si appoggiano?

Sono sempre più gli italiani che si appoggiano alle banche digitali e si chiedono da quali istituti dipendano veramente e come funzionano i prelievi e i versamenti. Vediamo dunque a quali istituti si appoggiano:

Fineco;

Isybank;

WeBank:

Widiba;

N26;

Hype;

Findomestic.

Fineco a quale istituto di credito si appoggia?

Fineco è nata nel 1982 ma all’epoca il suo nome era Fi-Fin S.r.l. Solo qualche anno dopo, esattamente nel 1999, è diventata ufficialmente una banca ed è stato lanciato il primo conto corrente online in Italia. Successivamente, nel 2008 è entrata a parte del gruppo Unicredit mentre nel 2019 nell’indice Stoxx Europe 600. Nel medesimo anno, poi, si è separata da Unicredit ed è diventata una banca indipendente mantenendo però alcune connessioni con la banca madre. Ad oggi è possibile infatti utilizzare le filiali Unicredit e gli sportelli Atm avanzati per depositare o prelevare denaro contante e assegni bancari.

Per quanto riguarda i prelievi, è possibile effettuare tale operazione gratis in tutta Italia su circuito Bancomat per importi superiori ai 99 euro. Si possono invece utilizzare gli Atm evoluti del gruppo con la propria carta Fineco nel caso si avesse bisogno di versare assegni o denaro contante.

Inoltre, nel caso si necessiti di importi maggiori, si potrà utilizzare il servizio Maxi Prelievo grazie al quale si potranno ritirare fino a 3.000 euro al giorno senza costi in aggiunta. Questo presso gli sportelli Unicredit o le filiali dove ci sarà anche l’assistenza di un operatore. Infine, per quanto riguarda il prelievo smart di soldi contanti, esso sarà possibile mediante l’applicazione Fineco presso tutti gli Atm Unicredit.

A quale istituto di credito si appoggia Isybank?

IsyBank fa parte del Fondo interbancario di tutela dei deposito e di quello nazionale di garanzia. Inoltre è iscritta all’albo delle banche 5692 e fa parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Con Isybank, è possibile prelevare con la propria carta di debito presso gli Atm abilitati del gruppo Intesa Sanpaolo. Se si possiede una carta fisica, invece, si avrà la possibilità di prelevare anche presso:

le casse veloci nelle filiali di Intesa Sanpaolo;

gli Atm di altre banche sia in Italia che all’estero;

i punti operativi convenzionati Mooney.

Per quanto riguarda il prelievo Cardless, con esso si avrà la possibilità di utilizzare solo lo smartphone senza la necessità di una carta fisica. I prelievi si potranno effettuare presso i bancomat abilitati del gruppo Intesa Sanpaolo in Italia seguendo queste istruzioni:

si dovrà accedere alla funzione “prelievo Cardless” dall’app IsyBank;

scegliere l’importo da prelevare;

premere il pulsante sull’Atm o toccare lo schermo se quest’ultimo è touch;

inquadrare il codice Qr Code sullo schermo Atm con lo smartphone;

confermare l’operazione nell’app IsyBank inserendo il Pin o con l’impronta digitale o il riconoscimento facciale se la funziona è abilitata.

L’importo che si preleva verrà poi addebitato poi sul proprio conto.

WeBank a quale gruppo si appoggia?

A quali istituti di credito si appoggiano le banche online come WeBank? Questa è una delle domande che si pongono in molti per i motivi su indicati. Tale banca nel dettaglio si appoggia al gruppo Banco Bpm che offre servizi bancari online.

Per i versamenti di contante e gli assegni si potranno utilizzare le aree self service del gruppo Bpm Spa o ci si potrà recare in tutte le filiali del gruppo.

Per quanto riguarda i prelievi, invece, dalle condizioni aggiornate di aprile 2025 si evince che non si pagherà nulla se si effettueranno presso gli Atm della stessa banca in Italia. Si pagheranno 2 euro presso Atm di altre banche/intermediari in Italia e nella zona Euro. Saranno infine gratuite 3 operazioni al mese di prelievo Bancomat presso altre banche esenti.

Widiba a quale gruppo bancario appartiene?

Widiba è una banca online che appartiene al gruppo Montepaschi che ha oltre 270mila clienti. Chi ha una carta di debito Widiba può effettuare prelievi di contante gratis per importi superiori ai 100 euro presso tutti gli sportelli Atm. Nell’area Extra Ue, invece, si pagano 2 euro. Per quanto riguarda invece i versamenti, essi sono gratuiti in tutte le filiali e presso gli Atm evoluti del gruppo Mps.

A quale istituto si appoggia N26?

La banca digitale N26 si appoggia alla banca tedesca Bank Gmbh la cui filiale in Italia è N26 Bank SE che ha sede a Milano.

Chi ha un conto con N26 può prelevare gratuitamente e senza limiti presso qualsiasi Atm. La banca spiega però che nonostante essa non addebiti nulla, potrebbe capitare che alcuni sportelli richiedano una commissione per ogni prelievo. Ciò, aggiunge, è comune negli sportelli che non sono gestiti dalle banche.

Hype a quale istituto si appoggia?

Banca Hype fa parte del gruppo Sella per cui il conto e la carta sono degli strumenti di pagamento che appartengono a banca Sella.

Chi possiede un conto Next o Premium può prelevare soldi da tutti gli sportelli Atm del mondo senza pagare nulla. Più nel dettaglio, banca Hype spiega che se si ha un conto è possibile prelevare presso qualsiasi istituto di credito in Italia e in Europa gratis fino a un massimo di 250 euro al mese. Se si supera tale cifra, viene applicata una commissione di 2 euro.

È poi possibile ricaricare il proprio conto mediante l’app o farlo in contanti presso bar, tabacchi, edicole e supermercati in tutta Italia grazie ai partner Mooney e Paysafe: cash. Non è invece possibile versare assegni su nessun piano.

Fidomestic a quale gruppo si appoggia?

Findomestic è parte del gruppo Bnp Paribas. Chi possiede un conto Findomestic può effettuare prelievi gratuiti presso gli Atm Bnl. Se si effettuano invece presso Bancomat di altre banche si paga 1,50 euro a operazione. Per quanto riguarda infine gli assegni, essi si possono versare presso gli Atm evoluti Bnl con il solo ausilio della carta di debito.