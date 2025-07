iStock Quali sono le migliori offerte di conto corrente a zero spese di luglio 2025?

Il conto corrente è uno strumento fondamentale nella vita dei cittadini. I datori di lavoro, infatti, nella maggior parte dei casi, pagano gli stipendi solo mediante bonifico sul conto. Inoltre anche le pensioni, i sussidi e il reddito di inclusione richiedono che il destinatario abbia un Iban. Con il conto corrente, poi, si possono pagare le bollette, l’affitto di casa e le tasse in modo tracciabile. In più, grazie ad esso, si evitano i rischi legati al contante ed è possibile accedere a investimenti base come i conti deposito e i fondi. Quali sono dunque le migliori offerte di conto corrente a zero spese di luglio?

Quali sono i migliori conti correnti a zero spese

Un conto corrente a zero spese è un prodotto bancario per il quale non si pagano costi fissi per la gestione, per l’emissione delle carte e per le operazioni base. Potrebbero però esserci delle condizioni da rispettare per mantenere la gratuità come l’accredito della pensione o dello stipendio o un numero minimo di operazioni mensili. Scegliere quello più consono alle proprie esigenze dipende dalle proprie esigenze personali e dall’uso che si fa di bonifici, prelievi e pagamenti.

In ogni caso, tra i migliori conti correnti a zero spese di luglio ci sono:

conto Arancio Ing;

conto IsyLight di IsyBank;

conto online Crédit Agricole;

conto corrente WeBank;

conto corrente Credem.

Conto Arancio Ing

Tra i migliori conti correnti del mese in corso c’è quello Arancio di Ing. Se lo si apre insieme al conto Arancio e si richiede la carta Mastercard entro il 19 luglio, si effettua un bonifico e si spendono almeno 100 euro con la carta di debito Mastercard, si ottiene il 3,50% per 6 mesi fino a 100.000 euro. Per fruire di tale offerta non è necessario nessun vincolo e nemmeno l’addebito dello stipendio o della pensione.

Dopo l’apertura del conto, poi, si riceverà un codice che si potrà condividere con un amico. Se quest’ultimo passerà in Ing, si riceverà un cashback di 50 euro fino a un massimo di 10.

Tornando al conto corrente Ing, ne esistono due tipologie:

la Light;

la Più.

Con la prima, il canone del conto è a zero spese e si ha la carta di debito inclusa. Inoltre, non si pagano i bonifici Sepa fino a 50.000 euro nonché gli F24, i Mav e i Rav.

L’opzione Più, invece, costa 5 euro al mese che sono azzerabili se si addebita lo stipendio o si hanno entrate di almeno 1.000 euro. Inclusi nel canone si hanno:

la carta di debito Mastercard;

la possibilità di effettuare bonifici Sepa anche istantanei;

gli F24, i Mav, i Rav, i bollettini Cbill e i PagoPa;

la possibilità di prelevare in Italia e in Unione Europea;

il canone della carta di credito Mastercard Gold.

Conto IsyLight di IsyBank

Anche il piano IsyLight di IsyBank ha un canone mensile a zero spese. Con tale conto corrente, poi, si può prelevare gratis dagli Atm di Intesa Sanpaolo e si possono effettuare bonifici Sepa ed istantanei. Inoltre, si ha inclusa anche la carta di debito digitale. Nel caso si desideri quella fisica in Pvc si dovranno pagare 12 euro.

Se poi si aprirà tale conto entro il 31 dicembre 2025, ci si collegherà a IsyReward e si parteciperà all’iniziativa “parti con MooneyGo” entro trenta giorni dall’apertura del piano e non oltre il 15 gennaio 2026, si otterrà un codice. Quest’ultimo si dovrà inserire nell’app o sul sito MooneyGo per ricevere l’abbonamento al telepedaggio MooneyGo a canone zero per 24 mesi.

Tornando al piano IsyBank, i prelievi presso gli Atm del gruppo saranno gratuiti. Quelli effettuati da Atm di altre banche costeranno invece 1,10 euro. Oltre ai bonifici, poi, saranno gratuiti anche i pagamenti Mav e gli F24 ordinari e semplificati.

Conto online Crédit Agricole

Tra i conti correnti a zero spese da scegliere a luglio 2025 c’è anche quello online di Crédit Agricole. Il canone è gratuito per i primi 9 mesi poi il costo mensile sale a 2 euro che sono però azzerabili se:

si accredita lo stipendio o la pensione;

si hanno meno di 35 anni;

si dispone di un patrimonio superiore ai 5.000 euro;

si apre un dossier titoli valorizzato.

In più, aprendo tale conto si ha il canone della carta di debito incluso e la possibilità di effettuare gratuitamente bonifici Sepa e ordinari. Questi ultimi, però ,allo sportello costeranno 8 euro sia presso la Crédit Agricole che in altre banche. Per quanto riguarda i prelievi, essi saranno gratuiti e illimitati presso gli Atm Crédit Agricole, altrimenti il costo sarà di 2,10 euro.

Chi invita gli amici a fruire dei servizi della banca condividendo il suo codice promo, infine, riceverà 50 euro in buoni regalo Amazon insieme all’amico. Quest’ultimo, però, dovrà aprire il conto inserendo il codice promo, richiedere la carta di debito Visa ed effettuare almeno una transazione. Dovrà inoltre accreditare lo stipendio o la pensione o in alternativa effettuare un bonifico di almeno 1.000 euro entro 30 giorni dall’apertura. Il numero massimo di amici che si potranno invitare sarà pari a 9.

Conto corrente WeBank

Così come gli altri conti correnti anche quello di WeBank è a zero spese. Se lo si apre entro il 29 luglio non si paga il canone mensile, quello della carta di debito e di credito e nemmeno i bonifici istantanei. Sono inoltre gratuiti anche con lo smartphone:

gli F23 e gli F24;

le ricariche del cellulare;

gli addebiti periodici come quelli delle bollette della luce e del gas o gli abbonamenti streaming.

Con tale conto, poi, si ha gratuitamente anche l’app WeBank grazie alla quale si possono monitorare tutti i propri conti, anche quelli delle altre banche. Si possono poi effettuare pagamenti veloci inquadrando l’Iban e il QrCode con lo smartphone. In più, si ha un portafoglio titoli suddiviso per classi di investimento.

Per quanto riguarda, infine, i prelievi allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia, essi saranno gratuiti. Quelli presso gli Atm di altre banche si pagheranno 2 euro ma saranno gratuiti i primi tre a trimestre.

Conto corrente Credem

Segnaliamo infine, il conto corrente online Credem Link per il quale il canone mensile è gratuito. Si ha inoltre una carta di debito Credemcard internazionale a canone zero il primo anno e poi a 1,5 euro al mese grazie alla quale è possibile effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti sia in Italia che all’estero anche con lo smartphone. In alternativa a tale carta si può scegliere quella di debito Credemcad su circuito Bancomat che è a canone zero per pagamenti o prelievi in Italia.

Inoltre, sono gratuiti:

gli F24, i Mav e i Rav;

gli addebiti Ssd e le domiciliazioni bancarie;

i prelievi di contante in euro presso gli sportelli Atm Credem.

Se si apre il conto online con carta di debito e internet banking entro il 31 luglio e si inserisce in fase di apertura il codice “promo200” nell’apposito campo e si sceglie adi pagare con la carta di debito collegata al conto per un importo totale di almeno 2.000 euro entro il 31 ottobre 2025, si ha infine un buono Amazon di 200 euro.