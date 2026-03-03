Quali sono le offerte di conti correnti più convenienti di marzo 2026, senza spese di gestione e con servizi digitali inclusi

iStock Quali sono le migliori offerte di conti correnti a zero spese di canone a marzo 2026?

I conti correnti al giorno d’oggi sono strumenti fondamentali per gestire le proprie finanze. Non servono, infatti, solo a depositare denaro ma sono dei punti di riferimento per tutte le operazioni quotidiane come i bonifici o l’accredito della pensione o dello stipendio. Averne uno, rende poi più semplice effettuare acquisti mediante carte di debito, app o pagamenti automatici. Permettono poi di seguire con attenzione ogni entrata e ogni uscita così da organizzare meglio il bilancio della famiglia e monitorare le spese.

Quali sono dunque i migliori conti correnti di marzo 2026 a zero canone mensile?

Come aprire un conto corrente?

Esistono due tipologie di conti correnti, quelli tradizionali e quelli online.

I primi si possono aprire direttamente in una filiale fisica portando con sé la carta di identità o un altro documento di riconoscimento in corso di validità. Servono inoltre:

il codice fiscale;

in alcuni casi la prova di residenza;

in alcuni casi la prova di reddito o lavoro.

Il conto corrente online, invece, si apre interamente da remoto. I documenti vanno fotografati o scansionati direttamente sul sito o nell’ applicazione. La verifica dell’identità, in molti casi, può anche avvenire mediante videoregistrazione o videochiamata, Spid o Cie o bonifico da un altro conto intestato.

Tra i migliori conti correnti a zero canone mensile di marzo 2026 ci sono:

Conto Credem Link;

Conto WeBank;

Conto Isylight;

Conto Ing:

Conto You di Banco Bpm.

Conto Credem Link

Il conto corrente Credem Link è online e riservato ai nuovi clienti. Si tratta di un prodotto per il quale non si paga il canone mensile e che si può aprire con l’ausilio di un team di consulenti sia in filiale che da remoto.

Offre una carta di debito internazionale Mastercard che è a canone zero il primo anno e poi a 1,5 euro al mese. Con questa si possono effettuare acquisti online, prelievi e pagamenti sia in Italia che all’estero.

Qualora non si voglia pagare la commissione, si può scegliere la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Bancomat a zero euro per i pagamenti e i prelievi in Italia.

Sottoscrivendo questo conto non si pagano inoltre:

gli F24,

i Mav;

i Rav;

gli addebiti Ssd;

i bonifici con internet e mobile banking in Euro ed extra Sepa anche istantanei;

i prelievi di contante in euro presso gli sportelli Atm Credem.

Conto Deposito Più

Dopo aver aperto il conto, poi, è possibile anche attivare il conto Deposito Più che non ha alcun costo ed offre un tasso annuo lordo a scadenza del 2,5% per 6 mesi sulla nuova liquidità depositata sul conto (minimo di 5.000 euro).

Prima dei 6 mesi, nel caso si abbia necessità del denaro, quest’ultimo si può sbloccare pagando una penale dello 0,33% (minimo 100 euro) del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. In tal caso, però, non si riceveranno gli interessi.

Buoni Amazon

In più, con il Credem LInk si possono ricevere dei buoni Amazon se si invitano i propri amici (massimo 10) a diventare clientidella banca. Esattamente, 25 euro se ogni amico attiva oltre al conto altri due prodotti a scelta come ad esempio:

l’accredito stipendio/pensione;

la carta Ego Classic;

la cartc Credemcard;

qualasiasi investimento in titoli amministrati;

investimenti in fondi comuni o Sicav;

investimento in qualsiasi gestione patrimoniale;

sottoscrizione polizze assicurative ramo vita o danni.

Conto WeBank

Tra i migliori conti correnti c’è anche quello di WeBank che è a zero spese di canone per i nuovi correntisti che lo richiedono entro il 6 maggio 2026.

Con esso si hanno gratuitamente la carta di debito e quella dei credito. Inoltre, non si pagano:

i bonifici anche istantanei in Italia e nell’area Euro/Sepa;

gli F23;

gli F24;

i Mav;

i Rav;

le ricariche con il cellulare;

gli addebiti periodici.

Un altro vantaggio di questo conto è la possibilità di avere fino a tre cointestatari e inoltre un’assistenza smart inclusa. Il servizio permette infatti di chattare o parlare con un assistente virtuale che, in caso di necessità, mette subito in contatto con un operatore del servizio clienti.

Con esso, infine, si ha un tasso di interesse annuo lordo del 2% fino al 30 settembre 2026 sulle giacenze da 3.000 a 100.000 euro se si accredita la pensione o se l’importo minimo mensile è di 500 euro.

Conto corrente IsyLight di IsyBank

Offre un canone mensile gratuito anche il conto corrente di IsyBank, esattamente l’IsyLight.

Grazie ad esso, i prelievi di contante o cardless verso gli Atm delle banche del gruppo sono gratuiti.

Quelli di contante presso Atm di altre banche Sepa ed extra Sepa hanno invece un costo di 1,10 euro.

Non si pagano poi:

i bonifici Sepa e quelli istantanei;

i Mav;

gli F24 ordinari e semplificati;

l’invio dell’estratto conto in formato elettronico.

Si pagano invece queste cifre per i seguenti servizi:

0,80 euro per l’addebito diretto;

12 euro per bonifico Extra Sepa;

1,55 euro per l’addebito diretto intermediari finanziari extra gruppo;

1,30 euro per il pagamento di Cbill e PagoPa.

Con tale conto si ottiene poi una carta di debito digitale gratis mentre se si richiede quella fisica in Pac il costo è di 12 euro.

Conto Arancio Più di Banca Ing

È a zero spese di canone mensile anche il conto corrente Arancio Più di Banca Ing se si ha:

un’età inferiore ai 30 anni;

si accredita lo stipendio o la pensione;

si ricevono almeno 1.000 euro al mese.

In più non si pagano:

i bonifici Sepa, anche istantanei;

i Cbill;

i PagoPa;

gli F24;

i Mav;

i Rav;

i bollettini postali;

i prelievi con la carta di debito;

il canone mensile della carta di debito, credito e prepagata.

Inoltre, se si invitano i propri amici si ottengono fino a 500 euro di cashback. Più esattamente, aprendo il Conto Arancio e condividendo il codice amico si può ricevere fino a 50 euro di cash per ogni amico, fino ad un massimo di 10.

Conto You di Banco Bpm

Se si apre online il conto You fino al 6 maggio online, il canone è a zero euro così come i costi della carta di debito e i dei bonifici. I prelievi sono poi gratuiti presso gli Atm del gruppo.

Se il conto viene aperto presso la filiale è invece gratuito fino al 31 dicembre 2026. Continua poi a essere a zero euro se si accredita lo stipendio o la pensione oppure se si ha importo superiore ai 500 euro mensili.

Infine, nel caso si abbiano meno di 35 anni, il canone resta gratuito anche dopo il 31 dicembre 2026 e fino al compimento dei 35 anni.