Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 30 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 28 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|31 (79)
|20 (77)
|46 (71)
|44 (42)
|11 (42)
|Cagliari:
|8 (98)
|74 (68)
|19 (59)
|50 (57)
|72 (55)
|Firenze:
|42 (108)
|76 (95)
|89 (70)
|22 (56)
|55 (49)
|Genova:
|73 (64)
|10 (58)
|39 (51)
|52 (50)
|80 (48)
|Milano:
|47 (78)
|56 (77)
|51 (74)
|46 (60)
|23 (58)
|Napoli:
|33 (72)
|58 (61)
|59 (61)
|36 (58)
|90 (51)
|Palermo:
|65 (67)
|89 (60)
|44 (60)
|37 (51)
|13 (47)
|Roma:
|63 (94)
|16 (81)
|86 (66)
|45 (51)
|2 (49)
|Torino:
|4 (88)
|46 (80)
|88 (60)
|89 (59)
|57 (51)
|Venezia:
|16 (85)
|49 (72)
|71 (66)
|44 (60)
|30 (60)
|Nazionale:
|82 (121)
|59 (97)
|35 (91)
|73 (76)
|44 (70)