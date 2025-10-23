Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 23 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 21 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|31 (75)
|20 (73)
|46 (67)
|71 (52)
|11 (38)
|Cagliari:
|8 (94)
|48 (88)
|74 (64)
|31 (61)
|19 (55)
|Firenze:
|42 (104)
|76 (91)
|89 (66)
|69 (65)
|22 (52)
|Genova:
|73 (60)
|10 (54)
|39 (47)
|52 (46)
|80 (44)
|Milano:
|47 (74)
|56 (73)
|51 (70)
|46 (56)
|64 (55)
|Napoli:
|33 (68)
|10 (63)
|59 (57)
|58 (57)
|36 (54)
|Palermo:
|59 (98)
|45 (74)
|65 (63)
|89 (56)
|44 (56)
|Roma:
|63 (90)
|16 (77)
|86 (62)
|45 (47)
|2 (45)
|Torino:
|4 (84)
|46 (76)
|88 (56)
|89 (55)
|57 (47)
|Venezia:
|16 (81)
|49 (68)
|71 (62)
|30 (56)
|44 (56)
|Nazionale:
|82 (117)
|59 (93)
|35 (87)
|73 (72)
|44 (66)