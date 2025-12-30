Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 30 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 29 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (113)
|46 (107)
|56 (72)
|5 (65)
|13 (64)
|Cagliari:
|19 (95)
|55 (87)
|10 (70)
|23 (68)
|75 (60)
|Firenze:
|42 (144)
|65 (80)
|37 (68)
|16 (67)
|26 (66)
|Genova:
|52 (86)
|34 (74)
|69 (68)
|72 (59)
|31 (53)
|Milano:
|73 (76)
|50 (73)
|44 (67)
|58 (64)
|55 (62)
|Napoli:
|3 (61)
|31 (54)
|41 (51)
|70 (47)
|14 (47)
|Palermo:
|36 (68)
|52 (63)
|21 (58)
|57 (57)
|63 (55)
|Roma:
|6 (81)
|26 (69)
|36 (58)
|31 (53)
|81 (53)
|Torino:
|89 (95)
|57 (87)
|18 (83)
|82 (81)
|81 (68)
|Venezia:
|71 (102)
|83 (65)
|35 (60)
|24 (59)
|54 (55)
|Nazionale:
|59 (133)
|6 (87)
|37 (76)
|29 (68)
|27 (67)