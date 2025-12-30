Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 30 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 29 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (113) 46 (107) 56 (72) 5 (65) 13 (64)
Cagliari: 19 (95) 55 (87) 10 (70) 23 (68) 75 (60)
Firenze: 42 (144) 65 (80) 37 (68) 16 (67) 26 (66)
Genova: 52 (86) 34 (74) 69 (68) 72 (59) 31 (53)
Milano: 73 (76) 50 (73) 44 (67) 58 (64) 55 (62)
Napoli: 3 (61) 31 (54) 41 (51) 70 (47) 14 (47)
Palermo: 36 (68) 52 (63) 21 (58) 57 (57) 63 (55)
Roma: 6 (81) 26 (69) 36 (58) 31 (53) 81 (53)
Torino: 89 (95) 57 (87) 18 (83) 82 (81) 81 (68)
Venezia: 71 (102) 83 (65) 35 (60) 24 (59) 54 (55)
Nazionale: 59 (133) 6 (87) 37 (76) 29 (68) 27 (67)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto