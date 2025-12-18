Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 18 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 92,90 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 18 dicembre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

7 28 63 69 73 77 Jolly: 64 Superstar: 14

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: 0 vincitori

• 5 punti + Jolly: 0 vincitori

• 5 punti: 3 vincitori totalizzano € 57.972,02

• 4 punti: 642 vincitori totalizzano € 275,39

• 3 punti: 24885 vincitori totalizzano € 21,41

• 2 punti: 345340 vincitori totalizzano € 5,00

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori

• 4 punti più SuperStar: 3 vincitori totalizzano € 27.539,00

• 3 punti più SuperStar: 242 vincitori totalizzano € 2.141,00

• 2 punti più SuperStar: 2186 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 11979 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 23002 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 72 48 90 14 52 Cagliari: 11 78 87 47 53 Firenze: 50 8 32 71 74 Genova: 20 18 9 76 7 Milano: 13 34 68 7 16 Napoli: 75 61 50 16 10 Palermo: 32 44 38 16 70 Roma: 13 67 32 44 69 Torino: 45 64 49 37 63 Venezia: 81 19 30 79 36 Nazionale: 21 85 89 35 77

Estrazione del 10eLotto serale

8 11 13 18 19 20 32 34 44 45 48 50 61 64 67 72 75 78 81 90 Numero oro: 72 Doppio oro: 72 48

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 19 dicembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 92,90 milioni e il montepremi complessivo è di 93,60 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di martedi 16 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto