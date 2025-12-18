Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 18 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 92,90 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 18 dicembre 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|7
|28
|63
|69
|73
|77
|Jolly: 64
|Superstar: 14
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: 0 vincitori
• 5 punti + Jolly: 0 vincitori
• 5 punti: 3 vincitori totalizzano € 57.972,02
• 4 punti: 642 vincitori totalizzano € 275,39
• 3 punti: 24885 vincitori totalizzano € 21,41
• 2 punti: 345340 vincitori totalizzano € 5,00
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori
• 4 punti più SuperStar: 3 vincitori totalizzano € 27.539,00
• 3 punti più SuperStar: 242 vincitori totalizzano € 2.141,00
• 2 punti più SuperStar: 2186 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 11979 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 23002 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|72
|48
|90
|14
|52
|Cagliari:
|11
|78
|87
|47
|53
|Firenze:
|50
|8
|32
|71
|74
|Genova:
|20
|18
|9
|76
|7
|Milano:
|13
|34
|68
|7
|16
|Napoli:
|75
|61
|50
|16
|10
|Palermo:
|32
|44
|38
|16
|70
|Roma:
|13
|67
|32
|44
|69
|Torino:
|45
|64
|49
|37
|63
|Venezia:
|81
|19
|30
|79
|36
|Nazionale:
|21
|85
|89
|35
|77
Estrazione del 10eLotto serale
|8
|11
|13
|18
|19
|20
|32
|34
|44
|45
|48
|50
|61
|64
|67
|72
|75
|78
|81
|90
|Numero oro: 72
|Doppio oro: 72 48
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 19 dicembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 92,90 milioni e il montepremi complessivo è di 93,60 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di martedi 16 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Estrazioni del mese
