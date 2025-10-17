Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 17 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

17 Ottobre 2025

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 16 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 74 (74) 31 (72) 20 (70) 46 (64) 47 (53)
Cagliari: 8 (91) 48 (85) 74 (61) 31 (58) 37 (55)
Firenze: 42 (101) 76 (88) 89 (63) 69 (62) 22 (49)
Genova: 73 (57) 68 (53) 10 (51) 85 (46) 39 (44)
Milano: 47 (71) 56 (70) 51 (67) 46 (53) 64 (52)
Napoli: 33 (65) 10 (60) 1 (56) 59 (54) 58 (54)
Palermo: 59 (95) 45 (71) 85 (63) 65 (60) 89 (53)
Roma: 63 (87) 16 (74) 86 (59) 45 (44) 2 (42)
Torino: 4 (81) 46 (73) 36 (62) 88 (53) 89 (52)
Venezia: 16 (78) 49 (65) 37 (64) 71 (59) 44 (53)
Nazionale: 82 (114) 59 (90) 35 (84) 58 (79) 73 (69)

