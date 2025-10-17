Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 17 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 16 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|74 (74)
|31 (72)
|20 (70)
|46 (64)
|47 (53)
|Cagliari:
|8 (91)
|48 (85)
|74 (61)
|31 (58)
|37 (55)
|Firenze:
|42 (101)
|76 (88)
|89 (63)
|69 (62)
|22 (49)
|Genova:
|73 (57)
|68 (53)
|10 (51)
|85 (46)
|39 (44)
|Milano:
|47 (71)
|56 (70)
|51 (67)
|46 (53)
|64 (52)
|Napoli:
|33 (65)
|10 (60)
|1 (56)
|59 (54)
|58 (54)
|Palermo:
|59 (95)
|45 (71)
|85 (63)
|65 (60)
|89 (53)
|Roma:
|63 (87)
|16 (74)
|86 (59)
|45 (44)
|2 (42)
|Torino:
|4 (81)
|46 (73)
|36 (62)
|88 (53)
|89 (52)
|Venezia:
|16 (78)
|49 (65)
|37 (64)
|71 (59)
|44 (53)
|Nazionale:
|82 (114)
|59 (90)
|35 (84)
|58 (79)
|73 (69)