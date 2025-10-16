Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 16 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 14 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|74 (73)
|31 (71)
|20 (69)
|46 (63)
|47 (52)
|Cagliari:
|85 (110)
|8 (90)
|48 (84)
|74 (60)
|31 (57)
|Firenze:
|42 (100)
|76 (87)
|89 (62)
|69 (61)
|22 (48)
|Genova:
|73 (56)
|68 (52)
|10 (50)
|85 (45)
|39 (43)
|Milano:
|47 (70)
|56 (69)
|51 (66)
|46 (52)
|64 (51)
|Napoli:
|33 (64)
|10 (59)
|1 (55)
|59 (53)
|58 (53)
|Palermo:
|59 (94)
|45 (70)
|85 (62)
|65 (59)
|89 (52)
|Roma:
|63 (86)
|16 (73)
|86 (58)
|45 (43)
|2 (41)
|Torino:
|4 (80)
|46 (72)
|36 (61)
|88 (52)
|89 (51)
|Venezia:
|16 (77)
|49 (64)
|37 (63)
|71 (58)
|44 (52)
|Nazionale:
|82 (113)
|59 (89)
|35 (83)
|58 (78)
|73 (68)