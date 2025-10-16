Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 16 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

16 Ottobre 2025

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 14 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 74 (73) 31 (71) 20 (69) 46 (63) 47 (52)
Cagliari: 85 (110) 8 (90) 48 (84) 74 (60) 31 (57)
Firenze: 42 (100) 76 (87) 89 (62) 69 (61) 22 (48)
Genova: 73 (56) 68 (52) 10 (50) 85 (45) 39 (43)
Milano: 47 (70) 56 (69) 51 (66) 46 (52) 64 (51)
Napoli: 33 (64) 10 (59) 1 (55) 59 (53) 58 (53)
Palermo: 59 (94) 45 (70) 85 (62) 65 (59) 89 (52)
Roma: 63 (86) 16 (73) 86 (58) 45 (43) 2 (41)
Torino: 4 (80) 46 (72) 36 (61) 88 (52) 89 (51)
Venezia: 16 (77) 49 (64) 37 (63) 71 (58) 44 (52)
Nazionale: 82 (113) 59 (89) 35 (83) 58 (78) 73 (68)

