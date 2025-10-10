Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 10 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 9 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (101)
|88 (72)
|74 (70)
|31 (68)
|20 (66)
|Cagliari:
|85 (107)
|8 (87)
|48 (81)
|74 (57)
|31 (54)
|Firenze:
|42 (97)
|76 (84)
|89 (59)
|69 (58)
|22 (45)
|Genova:
|49 (66)
|54 (62)
|73 (53)
|68 (49)
|10 (47)
|Milano:
|47 (67)
|56 (66)
|51 (63)
|46 (49)
|64 (48)
|Napoli:
|25 (71)
|33 (61)
|10 (56)
|1 (52)
|21 (51)
|Palermo:
|59 (91)
|45 (67)
|85 (59)
|65 (56)
|89 (49)
|Roma:
|63 (83)
|16 (70)
|53 (56)
|86 (55)
|18 (50)
|Torino:
|4 (77)
|46 (69)
|36 (58)
|30 (55)
|88 (49)
|Venezia:
|58 (76)
|16 (74)
|49 (61)
|37 (60)
|71 (55)
|Nazionale:
|82 (110)
|59 (86)
|35 (80)
|58 (75)
|73 (65)