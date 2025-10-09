Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 9 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 61,74 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 9 ottobre 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|38
|49
|50
|54
|78
|82
|Jolly: 90
|Superstar: 43
….Le quote saranno pubblicate tra qualche minuto….
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|9
|10
|42
|73
|59
|Cagliari:
|14
|65
|66
|79
|83
|Firenze:
|71
|15
|32
|4
|61
|Genova:
|8
|2
|18
|87
|84
|Milano:
|33
|8
|84
|80
|41
|Napoli:
|29
|81
|50
|17
|83
|Palermo:
|14
|28
|74
|19
|60
|Roma:
|76
|32
|55
|67
|90
|Torino:
|7
|2
|66
|15
|70
|Venezia:
|34
|73
|70
|40
|9
|Nazionale:
|87
|79
|36
|46
|2
Guarda quanto si vince con ogni combinazione.
Estrazione del 10eLotto serale
|2
|7
|8
|9
|10
|14
|15
|18
|28
|29
|32
|33
|34
|42
|65
|66
|71
|73
|76
|81
|Numero oro: 9
|Doppio oro: 9 10
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 10 ottobre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 61,74 milioni e il montepremi complessivo è di 62,40 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di martedi 7 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.