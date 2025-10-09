Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 9 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 61,74 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 9 ottobre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

38 49 50 54 78 82 Jolly: 90 Superstar: 43

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 9 10 42 73 59 Cagliari: 14 65 66 79 83 Firenze: 71 15 32 4 61 Genova: 8 2 18 87 84 Milano: 33 8 84 80 41 Napoli: 29 81 50 17 83 Palermo: 14 28 74 19 60 Roma: 76 32 55 67 90 Torino: 7 2 66 15 70 Venezia: 34 73 70 40 9 Nazionale: 87 79 36 46 2

Estrazione del 10eLotto serale

2 7 8 9 10 14 15 18 28 29 32 33 34 42 65 66 71 73 76 81 Numero oro: 9 Doppio oro: 9 10

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 10 ottobre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 61,74 milioni e il montepremi complessivo è di 62,40 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di martedi 7 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.