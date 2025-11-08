Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 8 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 7 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (83)
|46 (77)
|56 (42)
|78 (41)
|16 (36)
|Cagliari:
|8 (104)
|19 (65)
|72 (61)
|2 (58)
|55 (57)
|Firenze:
|42 (114)
|76 (101)
|22 (62)
|87 (55)
|5 (55)
|Genova:
|73 (70)
|10 (64)
|52 (56)
|80 (54)
|1 (50)
|Milano:
|56 (83)
|46 (66)
|23 (64)
|89 (54)
|13 (47)
|Napoli:
|33 (78)
|59 (67)
|58 (67)
|36 (64)
|90 (57)
|Palermo:
|89 (66)
|16 (48)
|5 (46)
|1 (43)
|56 (43)
|Roma:
|63 (100)
|16 (87)
|86 (72)
|28 (54)
|42 (52)
|Torino:
|4 (94)
|46 (86)
|88 (66)
|89 (65)
|57 (57)
|Venezia:
|16 (91)
|71 (72)
|44 (66)
|57 (63)
|39 (48)
|Nazionale:
|82 (127)
|59 (103)
|35 (97)
|73 (82)
|6 (57)