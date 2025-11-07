Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi venerdì 7 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 74,60 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 7 novembre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

5 24 32 67 82 88 Jolly: 43 Superstar: 89

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: 0 vincitori

• 5 punti + Jolly: 0 vincitori

• 5 punti: 3 vincitori totalizzano € 43.095,16

• 4 punti: 374 vincitori totalizzano € 355,61

• 3 punti: 13287 vincitori totalizzano € 29,93

• 2 punti: 228995 vincitori totalizzano € 5,37

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori

• 4 punti più SuperStar: 5 vincitori totalizzano € 35.561,00

• 3 punti più SuperStar: 55 vincitori totalizzano € 2.993,00

• 2 punti più SuperStar: 886 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 6431 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 14051 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 87 44 86 59 51 Cagliari: 85 41 53 76 18 Firenze: 24 90 51 89 57 Genova: 4 39 77 13 23 Milano: 86 81 49 20 85 Napoli: 23 75 7 40 79 Palermo: 26 37 32 8 64 Roma: 87 5 37 3 85 Torino: 66 16 28 9 37 Venezia: 30 73 32 49 26 Nazionale: 76 68 25 1 62

Estrazione del 10eLotto serale

4 5 16 23 24 26 30 37 39 41 44 53 66 73 75 81 85 86 87 90 Numero oro: 87 Doppio oro: 87 44

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 8 novembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 74,60 milioni e il montepremi complessivo è di 75,40 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di giovedi 6 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto