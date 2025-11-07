Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi venerdì 7 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 74,60 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 7 novembre 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|5
|24
|32
|67
|82
|88
|Jolly: 43
|Superstar: 89
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: 0 vincitori
• 5 punti + Jolly: 0 vincitori
• 5 punti: 3 vincitori totalizzano € 43.095,16
• 4 punti: 374 vincitori totalizzano € 355,61
• 3 punti: 13287 vincitori totalizzano € 29,93
• 2 punti: 228995 vincitori totalizzano € 5,37
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori
• 4 punti più SuperStar: 5 vincitori totalizzano € 35.561,00
• 3 punti più SuperStar: 55 vincitori totalizzano € 2.993,00
• 2 punti più SuperStar: 886 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 6431 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 14051 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|87
|44
|86
|59
|51
|Cagliari:
|85
|41
|53
|76
|18
|Firenze:
|24
|90
|51
|89
|57
|Genova:
|4
|39
|77
|13
|23
|Milano:
|86
|81
|49
|20
|85
|Napoli:
|23
|75
|7
|40
|79
|Palermo:
|26
|37
|32
|8
|64
|Roma:
|87
|5
|37
|3
|85
|Torino:
|66
|16
|28
|9
|37
|Venezia:
|30
|73
|32
|49
|26
|Nazionale:
|76
|68
|25
|1
|62
Estrazione del 10eLotto serale
|4
|5
|16
|23
|24
|26
|30
|37
|39
|41
|44
|53
|66
|73
|75
|81
|85
|86
|87
|90
|Numero oro: 87
|Doppio oro: 87 44
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 8 novembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 74,60 milioni e il montepremi complessivo è di 75,40 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di giovedi 6 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Estrazioni del mese
Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto