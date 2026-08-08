Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 8 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 07 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (144)
|10 (123)
|21 (69)
|12 (66)
|17 (65)
|Cagliari:
|19 (75)
|54 (64)
|90 (55)
|34 (53)
|28 (51)
|Firenze:
|53 (80)
|66 (74)
|16 (74)
|24 (71)
|11 (68)
|Genova:
|78 (66)
|9 (64)
|21 (56)
|39 (54)
|67 (52)
|Milano:
|65 (89)
|39 (82)
|6 (71)
|55 (58)
|9 (54)
|Napoli:
|5 (79)
|67 (75)
|79 (70)
|4 (65)
|20 (63)
|Palermo:
|53 (81)
|83 (77)
|13 (71)
|25 (55)
|68 (54)
|Roma:
|73 (64)
|25 (60)
|13 (60)
|34 (51)
|70 (49)
|Torino:
|37 (80)
|50 (65)
|25 (65)
|29 (54)
|9 (54)
|Venezia:
|31 (102)
|47 (90)
|57 (67)
|28 (66)
|81 (51)
|Nazionale:
|52 (79)
|78 (76)
|81 (48)
|85 (46)
|54 (45)