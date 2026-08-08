Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 8 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 8 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 07 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (144) 10 (123) 21 (69) 12 (66) 17 (65)
Cagliari: 19 (75) 54 (64) 90 (55) 34 (53) 28 (51)
Firenze: 53 (80) 66 (74) 16 (74) 24 (71) 11 (68)
Genova: 78 (66) 9 (64) 21 (56) 39 (54) 67 (52)
Milano: 65 (89) 39 (82) 6 (71) 55 (58) 9 (54)
Napoli: 5 (79) 67 (75) 79 (70) 4 (65) 20 (63)
Palermo: 53 (81) 83 (77) 13 (71) 25 (55) 68 (54)
Roma: 73 (64) 25 (60) 13 (60) 34 (51) 70 (49)
Torino: 37 (80) 50 (65) 25 (65) 29 (54) 9 (54)
Venezia: 31 (102) 47 (90) 57 (67) 28 (66) 81 (51)
Nazionale: 52 (79) 78 (76) 81 (48) 85 (46) 54 (45)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 8 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti oggi? Cosa è il 10eLotto? Come si gioca al SuperEnalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 07 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (144) 10 (123) 21 (69) 12 (66) 17 (65)
Cagliari: 19 (75) 54 (64) 90 (55) 34 (53) 28 (51)
Firenze: 53 (80) 66 (74) 16 (74) 24 (71) 11 (68)
Genova: 78 (66) 9 (64) 21 (56) 39 (54) 67 (52)
Milano: 65 (89) 39 (82) 6 (71) 55 (58) 9 (54)
Napoli: 5 (79) 67 (75) 79 (70) 4 (65) 20 (63)
Palermo: 53 (81) 83 (77) 13 (71) 25 (55) 68 (54)
Roma: 73 (64) 25 (60) 13 (60) 34 (51) 70 (49)
Torino: 37 (80) 50 (65) 25 (65) 29 (54) 9 (54)
Venezia: 31 (102) 47 (90) 57 (67) 28 (66) 81 (51)
Nazionale: 52 (79) 78 (76) 81 (48) 85 (46) 54 (45)

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