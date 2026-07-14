Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 14 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 11 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (129)
|66 (117)
|10 (108)
|48 (89)
|82 (65)
|Cagliari:
|19 (60)
|62 (53)
|54 (49)
|46 (45)
|90 (40)
|Firenze:
|53 (65)
|66 (59)
|16 (59)
|89 (58)
|24 (56)
|Genova:
|63 (70)
|50 (61)
|78 (51)
|64 (50)
|9 (49)
|Milano:
|65 (74)
|39 (67)
|31 (66)
|6 (56)
|7 (47)
|Napoli:
|40 (141)
|1 (120)
|84 (78)
|45 (68)
|70 (64)
|Palermo:
|61 (69)
|47 (67)
|53 (66)
|83 (62)
|57 (60)
|Roma:
|66 (60)
|45 (60)
|73 (49)
|25 (45)
|13 (45)
|Torino:
|49 (118)
|37 (65)
|18 (53)
|50 (50)
|25 (50)
|Venezia:
|31 (87)
|25 (76)
|4 (76)
|47 (75)
|61 (72)
|Nazionale:
|49 (86)
|52 (64)
|78 (61)
|19 (58)
|86 (56)