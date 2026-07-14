Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 14 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 14 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 11 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (129) 66 (117) 10 (108) 48 (89) 82 (65)
Cagliari: 19 (60) 62 (53) 54 (49) 46 (45) 90 (40)
Firenze: 53 (65) 66 (59) 16 (59) 89 (58) 24 (56)
Genova: 63 (70) 50 (61) 78 (51) 64 (50) 9 (49)
Milano: 65 (74) 39 (67) 31 (66) 6 (56) 7 (47)
Napoli: 40 (141) 1 (120) 84 (78) 45 (68) 70 (64)
Palermo: 61 (69) 47 (67) 53 (66) 83 (62) 57 (60)
Roma: 66 (60) 45 (60) 73 (49) 25 (45) 13 (45)
Torino: 49 (118) 37 (65) 18 (53) 50 (50) 25 (50)
Venezia: 31 (87) 25 (76) 4 (76) 47 (75) 61 (72)
Nazionale: 49 (86) 52 (64) 78 (61) 19 (58) 86 (56)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 14 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti di oggi? Come si gioca al SuperEnalotto? Cosa sapere sul 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 11 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (129) 66 (117) 10 (108) 48 (89) 82 (65)
Cagliari: 19 (60) 62 (53) 54 (49) 46 (45) 90 (40)
Firenze: 53 (65) 66 (59) 16 (59) 89 (58) 24 (56)
Genova: 63 (70) 50 (61) 78 (51) 64 (50) 9 (49)
Milano: 65 (74) 39 (67) 31 (66) 6 (56) 7 (47)
Napoli: 40 (141) 1 (120) 84 (78) 45 (68) 70 (64)
Palermo: 61 (69) 47 (67) 53 (66) 83 (62) 57 (60)
Roma: 66 (60) 45 (60) 73 (49) 25 (45) 13 (45)
Torino: 49 (118) 37 (65) 18 (53) 50 (50) 25 (50)
Venezia: 31 (87) 25 (76) 4 (76) 47 (75) 61 (72)
Nazionale: 49 (86) 52 (64) 78 (61) 19 (58) 86 (56)

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