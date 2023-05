Addio per sempre alle cabine telefoniche: restano solo in 4 luoghi

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Addio alle cabine telefoniche: sì, le care vecchie “scatole” bianche e rosse, unico mezzo di comunicazione “on the road” fino all’avvento dei cellulari, spariranno definitivamente. Così, un po’ sommessamente, soppiantate da smartphone, smartwatch e simil, le oltre 16mila postazioni pubbliche disseminate per le strade di tutto lo Stivale verranno progressivamente rimosse.

La decisione arriva, dopo una consultazione pubblica e l’ok di tutti gli operatori del settore, direttamente dall’Authority delle comunicazioni, che ha stabilito che Tim, che aveva in gestione questo servizio pubblico, non ha più l’obbligo di garantirlo e può quindi cominciare a smantellare le cabine, indiscusso simbolo di libertà per intere generazioni.

Solo 59 cabine coprono zone non raggiunte dalla rete mobile

Da una mappatura è risultato che delle 16.073 cabine sparse per tutto il Belpaese, alcune abbiano più di un telefono, per cui si conterebbero qualcosa come 35.994 apparecchi. Sarà comunque obbligo di Tim indicare con un cartello sulla cabina almeno 30 giorni prima la data esatta di dismissione.

Prima della demolizione delle cabine del telefono, però, Tim dovrà comunque verificare che le zone in cui sono ancora presenti non siano isolate. Per molti, soprattutto per i giovani, molto probabilmente la vera notizia è che queste cabine sono ancora assolutamente funzionanti, tranne rari casi.

Ad ogni modo, nel caso in cui le aree non fossero raggiunte da nessuna delle reti degli operatori mobili, e cioè né dai colossi della telefonia italiana – Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad – e neppure dai più piccoli, sarà l’Agcom, entro 60 giorni, a dover decidere che fare. Ad oggi, comunque, secondo le verifiche del Garante, ad essere scoperte dal servizio sarebbero soltanto 59 cabine sulle oltre 16mila presenti in Italia.

Una vittoria della tecnologia sulla tradizione, direbbe qualcuno, ma in fondo è la storia dell’evoluzione dell’uomo. Certo è che anche con i nuovi dispositivi – lo sappiamo bene – bisogna stare attenti: vi avevamo ad esempio raccontato qui in quali luoghi non dovremmo mai ricaricare il nostro cellulare, secondo le indicazioni delle forze di polizia italiane.

Dove restano ancora attive le cabine telefoniche

Per i nostalgici comunque una buona notizia c’è. Le cabine resteranno ben salde nelle loro posizioni in ben 4 casi, perché – questa la motivazione – in alcuni luoghi svolgono ancora una funzione sociale. Si tratta di:

ospedali con almeno 10 posti letto

caserme con almeno 50 dipendenti

carceri

rifugi di montagna, laddove non arrivi la copertura della rete mobile.

Quanto costa telefonare da una cabina

La domanda che in molti si staranno facendo è: ma quanto costa telefonare da una cabina? Secondo le regole di Tim in vigore dal 1° giugno 2016, la tariffa applicata a tutte le conversazioni in partenza da telefono pubblico è a scatti. Retaggio del passato che fa un po’ sorridere, e che pure ha fatto parte della vita di tantissimi di noi.

Il costo di ciascuno scatto è di 10 centesimi IVA inclusa. Gli scatti successivi allo scatto alla risposta vengono addebitati all’inizio dell’intervallo di tempo previsto dal ritmo di tassazione. Il prezzo di una telefonata è ottenuto moltiplicando per 10 centesimi IVA inclusa il numero degli scatti, compresi quelli alla risposta. Ecco il dettaglio.

Chiamate nazionali verso un numero fisso

Chiamate nazionali verso fisso: 2 scatti alla risposta, uno scatto ogni 43 secondi.

Chiamate nazionali verso un numero cellulare

Chiamate nazionali verso cellulare: 2 scatti alla risposta, uno scatto ogni 11,80 secondi.

Chiamate internazionali

Le chiamare internazionali hanno tariffe diverse a seconda dei Paesi che si stanno chiamando e che si tratta di un numero fisso o mobile. La differenziazione verso rete fissa o mobile internazionale è applicata però solo alle chiamate effettuate dagli apparecchi chiamati Digito. Sono state create 7 diverse aree con tariffe diverse .

Per le chiamate internazionali effettuate da telefoni pubblici diversi da Digito, i prezzi applicati sono quelli corrispondenti alla rete fissa (chi avesse bisogno di ulteriori informazioni sui prezzi applicati dai telefoni pubblici chiamare il numero verde 800-134134).

Zona 1

Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (incluse le Isole Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera + Stati Uniti e Canada

Verso rete fissa: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 9,60 secondi

Verso cellulare: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 6,50 secondi

Zona 2

Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Gibilterra, Islanda, Libia, Serbia e Montenegro, Macedonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria + Isole Faer Oer, Tunisia

Verso rete fissa: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 8,90 secondi

Verso cellulare: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 6,50 secondi

Zona 3

Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Marocco, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina

Verso rete fissa: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 7,20 secondi

Verso cellulare: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 6,30 secondi

Zona 4

Australia, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, Nuova Zelanda, Palestina, Taiwan, Timor Est + Malaysia, Singapore, Thailandia

Verso rete fissa: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 6,40 secondi

Verso cellulare: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 4,90 secondi

Zona 5

Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Egitto, Messico, Perù, Sud Africa, Venezuela + Arabia Saudita, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Portorico

Verso rete fissa: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 5,30 secondi

Verso cellulare: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 4,30 secondi

Zona 6

Bahamas, Barbados, Bhutan, Comore, Eritrea, Etiopia, Laos, Micronesia, Montserrat, Repubblica Centrafricana, Siria, Sudan + Afghanistan, Angola, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Armenia, Aruba, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bermuda, Botswana, Brunei, Burkina Faso (Alto Volta), Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Congo, Corea del Nord, Costa d’Avorio, Costarica, Cuba, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Falkland, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Groenlandia, Guadalupa, Guatemala, Guyana Francese, Guinea Equatoriale, Guyana, Honduras, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kuwait, Lesotho, Libano, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Martinica, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Qatar, Repubblica di Guinea, Repubblica Dominicana, Reunione, Ruanda, Saint Elena, Saint Kitts e Nevis, Saint Pierre e Miquelon, Seicelle, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Togo, Trinidad e Tobago, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vergini Is. Americane, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Verso rete fissa: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 4,50 secondi

Verso cellulare: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 3,70 secondi

Zona 7

Anguilla, Ascension, Cook, Diego Garcia, Domenica, Figi, Guam, Guinea Bissau, Haiti, Isole Vergini Britanniche, Kampuchea (Cambogia), Marianne, Marshall, Mongolia, Myanmar (Birmania), Nauru, Nepal, Niue, Norfolk, Palau, Polinesia Francese, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Americane, Sao Tomè e Principe, Suriname, Tokelau, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Wallis e Futuna e Repubblica Democratica del Congo, Vanuatu

Verso rete fissa: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 2,40 secondi

Verso cellulare: 5 scatti alla risposta, uno scatto ogni 1,90 secondi.