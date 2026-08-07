Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 7 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 06 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (143)
|10 (122)
|21 (68)
|12 (65)
|17 (64)
|Cagliari:
|19 (74)
|54 (63)
|90 (54)
|34 (52)
|28 (50)
|Firenze:
|53 (79)
|66 (73)
|16 (73)
|24 (70)
|11 (67)
|Genova:
|78 (65)
|9 (63)
|21 (55)
|39 (53)
|67 (51)
|Milano:
|65 (88)
|39 (81)
|6 (70)
|55 (57)
|9 (53)
|Napoli:
|5 (78)
|67 (74)
|79 (69)
|4 (64)
|20 (62)
|Palermo:
|53 (80)
|83 (76)
|13 (70)
|25 (54)
|68 (53)
|Roma:
|73 (63)
|25 (59)
|13 (59)
|27 (55)
|34 (50)
|Torino:
|37 (79)
|50 (64)
|25 (64)
|29 (53)
|9 (53)
|Venezia:
|31 (101)
|47 (89)
|57 (66)
|28 (65)
|81 (50)
|Nazionale:
|52 (78)
|78 (75)
|19 (72)
|81 (47)
|85 (45)