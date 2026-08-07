Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 7 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 7 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 06 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (143) 10 (122) 21 (68) 12 (65) 17 (64)
Cagliari: 19 (74) 54 (63) 90 (54) 34 (52) 28 (50)
Firenze: 53 (79) 66 (73) 16 (73) 24 (70) 11 (67)
Genova: 78 (65) 9 (63) 21 (55) 39 (53) 67 (51)
Milano: 65 (88) 39 (81) 6 (70) 55 (57) 9 (53)
Napoli: 5 (78) 67 (74) 79 (69) 4 (64) 20 (62)
Palermo: 53 (80) 83 (76) 13 (70) 25 (54) 68 (53)
Roma: 73 (63) 25 (59) 13 (59) 27 (55) 34 (50)
Torino: 37 (79) 50 (64) 25 (64) 29 (53) 9 (53)
Venezia: 31 (101) 47 (89) 57 (66) 28 (65) 81 (50)
Nazionale: 52 (78) 78 (75) 19 (72) 81 (47) 85 (45)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 7 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Cosa sapere sul Superenalotto? Come si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 06 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (143) 10 (122) 21 (68) 12 (65) 17 (64)
Cagliari: 19 (74) 54 (63) 90 (54) 34 (52) 28 (50)
Firenze: 53 (79) 66 (73) 16 (73) 24 (70) 11 (67)
Genova: 78 (65) 9 (63) 21 (55) 39 (53) 67 (51)
Milano: 65 (88) 39 (81) 6 (70) 55 (57) 9 (53)
Napoli: 5 (78) 67 (74) 79 (69) 4 (64) 20 (62)
Palermo: 53 (80) 83 (76) 13 (70) 25 (54) 68 (53)
Roma: 73 (63) 25 (59) 13 (59) 27 (55) 34 (50)
Torino: 37 (79) 50 (64) 25 (64) 29 (53) 9 (53)
Venezia: 31 (101) 47 (89) 57 (66) 28 (65) 81 (50)
Nazionale: 52 (78) 78 (75) 19 (72) 81 (47) 85 (45)

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