Diverse linee ferroviarie sono state danneggiate in Calabria causando ritardi e cancellazioni dei treni sulle linee ad alta velocità, Intercity e regionali: la situazione

ANSA Treni fermi in Calabria per danneggiamenti dolosi

La linea ferroviaria della Calabria è stata danneggiata in diversi punti. La circolazione dei treni è stata compromessa tra Battipaglia, in provincia di Salerno, e Paola, in provincia di Cosenza. La linea è stata sospesa con ripercussioni in tutta la regione nella mattinata del 9 luglio.

In particolare i danni sono stati più significativi tra San Lucido e Longobardo sulla tratta Tirrenica e sulla tratta Jonica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Dai primi accertamenti sembra che alcuni cavi siano stati tagliati. Le forze dell’ordine ritengono che si tratti di un danneggiamento doloso.

I treni cancellati per i danni in Calabria

Diversi treni hanno subito cancellazioni a causa dei danni riportati dalla linea ferroviaria della Calabria durante la notte. Per quanto riguarda l’alta velocità, non vengono effettuati:

FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:01) – Roma Termini (11:25);

FR 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (13:08).

Per quanto riguarda gli Intercity, invece, i treni cancellati sono:

ICN 1957 Messina Centrale (5:55) – Palermo Centrale (9:24);

IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) – Roma Termini (13:34);

IC 736 Palermo Centrale (6:58) – Messina Centrale (10:00);

IC 723 Roma Termini (7:28) – Palermo Centrale (19:18);

IC 558 Bari Centrale (7:28) – Villa San Giovanni (15:05);

IC 734 Siracusa (7:43) – Roma Termini (18:34);

IC 564 Reggio Calabria Centrale (7:57) – Lecce (16:20);

ICN 1965 Messina Centrale (13:20) – Palermo Centrale (16:59);

IC 721 Messina Centrale (15:50) – Siracusa (18:37).

Anche numerosi treni regionali delle linee colpite dai danni sono stati cancellati. Per informazioni su viaggi alternativi è possibile consultare il sito di Trenitalia alla pagina Infomobilità.

I treni modificati e in ritardo per via dei danneggiamenti in Calabria

Diversi treni hanno invece subito modifiche del percorso a causa dei danni:

FR 9584 Reggio Calabria (6:33) – Firenze Campo Marte (14:45) ha origine da Salerno;

ICN 1963 Milano Centrale (18:40) – Siracusa (15:48) dell’8 luglio termina la corsa a Battipaglia;

ICN 1960 Siracusa (21:20) – Roma Termini (9:51) dell’8 luglio termina la corsa a Paola.

Hanno invece accumulato ritardi di almeno 60 minuti i treni:

ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) – Reggio di Calabria Centrale (8:47) dell’ 8 luglio;

ICN 89524 Siracusa (17:39) – Roma Termini (5:56) dell’ 8 luglio;

ICN 1955 Roma Termini (20:14) – Siracusa (9:01) dell’8 luglio;

ICN 794 Reggio di Calabria Centrale (21:06) – Torino Porta Nuova (14:40) dell’ 8 luglio;

ICN 1959 Roma Termini (23:52) – Siracusa (12:25) dell’ 8 luglio.

Cosa è successo alle ferrovie della Calabria

Attorno all’una di notte del 9 luglio Trenitalia ha comunicato che la circolazione dei treni tra Battipaglia e Paola era stata sospesa per via di danneggiamenti da parte di ignoti. La situazione è rimasta tale per ore e alle 4:oo sono stati scoperti altri danni anche sulle linee:

Isola Capo Rizzuto – Sibari;

Metaponto – Paola;

Paola – Cosenza.

Alle 8:00 del mattino la circolazione era ancora del tutto sospesa e ha iniziato a riprendere gradualmente soltanto alle 8:17. Come riporta l’agenzia di stampa Ansa, i danneggiamenti sarebbero dolosi, ma non sono ancora stati attribuiti a nessuno di preciso.