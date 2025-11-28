Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 28 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 28 Novembre 2025 16:00

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 27 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (94) 46 (88) 56 (53) 78 (52) 1 (47)
Cagliari: 8 (115) 19 (76) 72 (72) 2 (69) 55 (68)
Firenze: 42 (125) 5 (66) 63 (61) 65 (61) 40 (49)
Genova: 73 (81) 10 (75) 52 (67) 30 (59) 82 (57)
Milano: 89 (65) 73 (57) 50 (54) 36 (52) 4 (50)
Napoli: 33 (89) 58 (78) 37 (61) 45 (55) 3 (42)
Palermo: 16 (59) 5 (57) 30 (51) 36 (49) 17 (48)
Roma: 63 (111) 6 (62) 51 (58) 70 (58) 52 (55)
Torino: 88 (77) 89 (76) 57 (68) 41 (67) 18 (64)
Venezia: 71 (83) 44 (77) 57 (74) 39 (59) 12 (52)
Nazionale: 82 (138) 59 (114) 35 (108) 6 (68) 37 (57)

