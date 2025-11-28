Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 28 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 27 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (94)
|46 (88)
|56 (53)
|78 (52)
|1 (47)
|Cagliari:
|8 (115)
|19 (76)
|72 (72)
|2 (69)
|55 (68)
|Firenze:
|42 (125)
|5 (66)
|63 (61)
|65 (61)
|40 (49)
|Genova:
|73 (81)
|10 (75)
|52 (67)
|30 (59)
|82 (57)
|Milano:
|89 (65)
|73 (57)
|50 (54)
|36 (52)
|4 (50)
|Napoli:
|33 (89)
|58 (78)
|37 (61)
|45 (55)
|3 (42)
|Palermo:
|16 (59)
|5 (57)
|30 (51)
|36 (49)
|17 (48)
|Roma:
|63 (111)
|6 (62)
|51 (58)
|70 (58)
|52 (55)
|Torino:
|88 (77)
|89 (76)
|57 (68)
|41 (67)
|18 (64)
|Venezia:
|71 (83)
|44 (77)
|57 (74)
|39 (59)
|12 (52)
|Nazionale:
|82 (138)
|59 (114)
|35 (108)
|6 (68)
|37 (57)