Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 27 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 26 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (94)
|72 (68)
|88 (65)
|74 (63)
|31 (61)
|Cagliari:
|42 (103)
|85 (100)
|8 (80)
|48 (74)
|65 (72)
|Firenze:
|42 (90)
|76 (77)
|89 (52)
|69 (51)
|67 (49)
|Genova:
|56 (67)
|49 (59)
|54 (55)
|73 (46)
|68 (42)
|Milano:
|25 (93)
|47 (60)
|56 (59)
|51 (56)
|71 (55)
|Napoli:
|25 (64)
|8 (55)
|33 (54)
|42 (51)
|66 (50)
|Palermo:
|59 (84)
|14 (71)
|45 (60)
|4 (56)
|85 (52)
|Roma:
|63 (76)
|16 (63)
|53 (49)
|86 (48)
|23 (43)
|Torino:
|7 (74)
|4 (70)
|46 (62)
|66 (54)
|36 (51)
|Venezia:
|5 (90)
|58 (69)
|16 (67)
|43 (55)
|49 (54)
|Nazionale:
|82 (103)
|59 (79)
|35 (73)
|58 (68)
|73 (58)