Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 27 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 27 Settembre 2025 16:24

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 27 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 26 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (94) 72 (68) 88 (65) 74 (63) 31 (61)
Cagliari: 42 (103) 85 (100) 8 (80) 48 (74) 65 (72)
Firenze: 42 (90) 76 (77) 89 (52) 69 (51) 67 (49)
Genova: 56 (67) 49 (59) 54 (55) 73 (46) 68 (42)
Milano: 25 (93) 47 (60) 56 (59) 51 (56) 71 (55)
Napoli: 25 (64) 8 (55) 33 (54) 42 (51) 66 (50)
Palermo: 59 (84) 14 (71) 45 (60) 4 (56) 85 (52)
Roma: 63 (76) 16 (63) 53 (49) 86 (48) 23 (43)
Torino: 7 (74) 4 (70) 46 (62) 66 (54) 36 (51)
Venezia: 5 (90) 58 (69) 16 (67) 43 (55) 49 (54)
Nazionale: 82 (103) 59 (79) 35 (73) 58 (68) 73 (58)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto