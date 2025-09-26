Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi venerdì 26 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 56,19 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 26 settembre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

2 17 23 39 58 82 Jolly: 75 Superstar: 6

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: 0 vincitori

• 5 punti + Jolly: 0 vincitori

• 5 punti: 5 vincitori totalizzano € 24.949,97

• 4 punti: 494 vincitori totalizzano € 260,37

• 3 punti: 16174 vincitori totalizzano € 23,74

• 2 punti: 250636 vincitori totalizzano € 5,00

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori

• 4 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 26.037,00

• 3 punti più SuperStar: 97 vincitori totalizzano € 2.374,00

• 2 punti più SuperStar: 1302 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 8203 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 17324 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 15 3 85 54 45 Cagliari: 59 39 18 24 70 Firenze: 13 34 70 32 14 Genova: 40 37 45 88 81 Milano: 27 12 16 53 70 Napoli: 6 44 76 67 50 Palermo: 24 23 62 63 34 Roma: 38 90 71 4 77 Torino: 15 84 47 39 13 Venezia: 54 38 15 4 56 Nazionale: 67 63 88 60 8

Estrazione del 10eLotto serale

3 6 12 13 15 18 23 24 27 34 37 38 39 40 44 54 59 84 85 90 Numero oro: 15 Doppio oro: 15 3

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 27 settembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 56,19 milioni e il montepremi complessivo è di 57,00 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di giovedì 25 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto