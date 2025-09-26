Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi venerdì 26 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 56,19 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 26 settembre 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|2
|17
|23
|39
|58
|82
|Jolly: 75
|Superstar: 6
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: 0 vincitori
• 5 punti + Jolly: 0 vincitori
• 5 punti: 5 vincitori totalizzano € 24.949,97
• 4 punti: 494 vincitori totalizzano € 260,37
• 3 punti: 16174 vincitori totalizzano € 23,74
• 2 punti: 250636 vincitori totalizzano € 5,00
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori
• 4 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 26.037,00
• 3 punti più SuperStar: 97 vincitori totalizzano € 2.374,00
• 2 punti più SuperStar: 1302 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 8203 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 17324 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|15
|3
|85
|54
|45
|Cagliari:
|59
|39
|18
|24
|70
|Firenze:
|13
|34
|70
|32
|14
|Genova:
|40
|37
|45
|88
|81
|Milano:
|27
|12
|16
|53
|70
|Napoli:
|6
|44
|76
|67
|50
|Palermo:
|24
|23
|62
|63
|34
|Roma:
|38
|90
|71
|4
|77
|Torino:
|15
|84
|47
|39
|13
|Venezia:
|54
|38
|15
|4
|56
|Nazionale:
|67
|63
|88
|60
|8
Estrazione del 10eLotto serale
|3
|6
|12
|13
|15
|18
|23
|24
|27
|34
|37
|38
|39
|40
|44
|54
|59
|84
|85
|90
|Numero oro: 15
|Doppio oro: 15 3
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 27 settembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 56,19 milioni e il montepremi complessivo è di 57,00 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di giovedì 25 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Estrazioni del mese
