Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 13 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 12 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (103) 46 (97) 56 (62) 78 (61) 5 (55)
Cagliari: 19 (85) 72 (81) 2 (78) 55 (77) 40 (62)
Firenze: 42 (134) 63 (70) 65 (70) 37 (58) 16 (57)
Genova: 73 (90) 52 (76) 30 (68) 34 (64) 5 (59)
Milano: 73 (66) 50 (63) 36 (61) 4 (59) 44 (57)
Napoli: 58 (87) 37 (70) 3 (51) 32 (50) 19 (47)
Palermo: 16 (68) 5 (66) 36 (58) 15 (54) 52 (53)
Roma: 6 (71) 26 (59) 64 (53) 36 (48) 69 (48)
Torino: 88 (86) 89 (85) 57 (77) 18 (73) 82 (71)
Venezia: 71 (92) 12 (61) 83 (55) 35 (50) 24 (49)
Nazionale: 59 (123) 35 (117) 6 (77) 37 (66) 29 (58)

