Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 13 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 12 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (103)
|46 (97)
|56 (62)
|78 (61)
|5 (55)
|Cagliari:
|19 (85)
|72 (81)
|2 (78)
|55 (77)
|40 (62)
|Firenze:
|42 (134)
|63 (70)
|65 (70)
|37 (58)
|16 (57)
|Genova:
|73 (90)
|52 (76)
|30 (68)
|34 (64)
|5 (59)
|Milano:
|73 (66)
|50 (63)
|36 (61)
|4 (59)
|44 (57)
|Napoli:
|58 (87)
|37 (70)
|3 (51)
|32 (50)
|19 (47)
|Palermo:
|16 (68)
|5 (66)
|36 (58)
|15 (54)
|52 (53)
|Roma:
|6 (71)
|26 (59)
|64 (53)
|36 (48)
|69 (48)
|Torino:
|88 (86)
|89 (85)
|57 (77)
|18 (73)
|82 (71)
|Venezia:
|71 (92)
|12 (61)
|83 (55)
|35 (50)
|24 (49)
|Nazionale:
|59 (123)
|35 (117)
|6 (77)
|37 (66)
|29 (58)