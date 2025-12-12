Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 12 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 11 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (102) 46 (96) 56 (61) 78 (60) 5 (54)
Cagliari: 19 (84) 72 (80) 2 (77) 55 (76) 32 (61)
Firenze: 42 (133) 63 (69) 65 (69) 37 (57) 16 (56)
Genova: 73 (89) 52 (75) 30 (67) 34 (63) 5 (58)
Milano: 89 (73) 73 (65) 50 (62) 36 (60) 4 (58)
Napoli: 33 (97) 58 (86) 37 (69) 45 (63) 3 (50)
Palermo: 16 (67) 5 (65) 36 (57) 15 (53) 52 (52)
Roma: 63 (119) 6 (70) 51 (66) 26 (58) 64 (52)
Torino: 88 (85) 89 (84) 57 (76) 18 (72) 82 (70)
Venezia: 71 (91) 12 (60) 83 (54) 35 (49) 24 (48)
Nazionale: 59 (122) 35 (116) 6 (76) 37 (65) 29 (57)

