Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 12 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 11 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (102)
|46 (96)
|56 (61)
|78 (60)
|5 (54)
|Cagliari:
|19 (84)
|72 (80)
|2 (77)
|55 (76)
|32 (61)
|Firenze:
|42 (133)
|63 (69)
|65 (69)
|37 (57)
|16 (56)
|Genova:
|73 (89)
|52 (75)
|30 (67)
|34 (63)
|5 (58)
|Milano:
|89 (73)
|73 (65)
|50 (62)
|36 (60)
|4 (58)
|Napoli:
|33 (97)
|58 (86)
|37 (69)
|45 (63)
|3 (50)
|Palermo:
|16 (67)
|5 (65)
|36 (57)
|15 (53)
|52 (52)
|Roma:
|63 (119)
|6 (70)
|51 (66)
|26 (58)
|64 (52)
|Torino:
|88 (85)
|89 (84)
|57 (76)
|18 (72)
|82 (70)
|Venezia:
|71 (91)
|12 (60)
|83 (54)
|35 (49)
|24 (48)
|Nazionale:
|59 (122)
|35 (116)
|6 (76)
|37 (65)
|29 (57)