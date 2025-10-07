Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 7 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 7 Ottobre 2025 16:20

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 4 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (99) 88 (70) 74 (68) 31 (66) 20 (64)
Cagliari: 85 (105) 8 (85) 48 (79) 74 (55) 31 (52)
Firenze: 42 (95) 76 (82) 89 (57) 69 (56) 67 (54)
Genova: 49 (64) 54 (60) 73 (51) 68 (47) 10 (45)
Milano: 47 (65) 56 (64) 51 (61) 46 (47) 64 (46)
Napoli: 25 (69) 33 (59) 10 (54) 1 (50) 21 (49)
Palermo: 59 (89) 45 (65) 85 (57) 35 (55) 65 (54)
Roma: 63 (81) 16 (68) 53 (54) 86 (53) 23 (48)
Torino: 7 (79) 4 (75) 46 (67) 66 (59) 36 (56)
Venezia: 58 (74) 16 (72) 43 (60) 49 (59) 37 (58)
Nazionale: 82 (108) 59 (84) 35 (78) 58 (73) 73 (63)

