Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 7 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 4 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (99)
|88 (70)
|74 (68)
|31 (66)
|20 (64)
|Cagliari:
|85 (105)
|8 (85)
|48 (79)
|74 (55)
|31 (52)
|Firenze:
|42 (95)
|76 (82)
|89 (57)
|69 (56)
|67 (54)
|Genova:
|49 (64)
|54 (60)
|73 (51)
|68 (47)
|10 (45)
|Milano:
|47 (65)
|56 (64)
|51 (61)
|46 (47)
|64 (46)
|Napoli:
|25 (69)
|33 (59)
|10 (54)
|1 (50)
|21 (49)
|Palermo:
|59 (89)
|45 (65)
|85 (57)
|35 (55)
|65 (54)
|Roma:
|63 (81)
|16 (68)
|53 (54)
|86 (53)
|23 (48)
|Torino:
|7 (79)
|4 (75)
|46 (67)
|66 (59)
|36 (56)
|Venezia:
|58 (74)
|16 (72)
|43 (60)
|49 (59)
|37 (58)
|Nazionale:
|82 (108)
|59 (84)
|35 (78)
|58 (73)
|73 (63)