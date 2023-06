Pensioni, quando arrivano i pagamenti di luglio: le date

Fonte: 123RF

E’ in arrivo a luglio un cedolino più ricco per i pensionati: il prossimo mese, infatti, verranno accreditati gli aumenti per le minime, gli arretrati e la quattordicesima.

Le pensioni verranno erogate soltanto tra qualche giorno, in momenti diversi tra chi riceve l’accredito in banca e chi le ritira in posta, ma è già possibile consultare il cedolino di luglio accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del sito dell’Inps.

Pensioni, a luglio arrivano arretrati e aumenti

Con il cedolino di luglio arriveranno per molti pensionati anche diversi aumenti. Innanzitutto è previsto un aumento del 6,4% per le minime dei pensionati con più di 75 anni.

A questi andranno aggiunti gli arretrati: sarà effettuato un ricalcolo con una maggiorazione del 7% per ogni mese di pensione spettante. Gli assegni previdenziali dovrebbero salire quindi in questo caso a 599,82 euro al mese.

Per chi ha meno di 75 anni l’incremento sarà solo dell’1,5%, raggiungendo l’importo di 572,74 euro al mese.

Non solo: a luglio arriva anche la quattordicesima (il cui importo sarà simile a quello di una normale mensilità),destinata ai cittadini che hanno compiuto i 64 anni d’età entro il 30 giugno 2023. Chi li compie dopo, potrà ricevere la quattordicesima con la pensione di dicembre. Inoltre, la mensilità aggiuntiva spetta ai pensionati con reddito annuale inferiore a 14.657,24 euro.

Pensioni, le date dei pagamenti di luglio

Come è successo anche nei mesi scorsi, gli accrediti delle pensioni partono il primo giorno bancabile del mese, quindi lunedì 3 luglio per chi le riceve sul conto bancario, mentre arrivano qualche giorno prima per i clienti di Poste Italiane. Come di consueto trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili possono essere ritirate in contanti presso gli uffici postali presenti su tutto il territorio seguendo l’ormai consueto calendario suddiviso in ordine alfabetico per evitare code agli sportelli:

Sabato 1° luglio 2023: Cognomi dalla A alla B;

Lunedì 3 luglio 2023 Cognomi dalla C alla D;

Martedì 4 luglio 2023 Cognomi dalla E alla K;

Mercoledì 5 luglio 2023 Cognomi dalla L alla O;

Giovedì 6 luglio 2023 Cognomi dalla P alla R;

Venerdì 7 luglio 2023 Cognomi dalla S alla Z.

Come consultare il cedolino della pensione online

Per conoscere l’importo della propria pensione occorre controllare il cedolino online.

L’Inps ha messo a disposizione l’anteprima del pagamento del cedolino della pensione. Consultarlo è molto semplice: basta recarsi sul sito Inps e cliccare sull’apposito servizio nel quale sono presenti anche le notifiche di pagamento della pensione.

Per accedere al servizio è necessario disporre delle credenziali digitali Spid, Cie o Cns. Una volta entrati sul sito Inps, è quindi necessario cliccare su “MyInps” e poi recarsi su link “Prestazioni e Servizi”, quindi aprire “Cedolino pensione e servizi collegati”.