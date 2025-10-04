Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 4 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

4 Ottobre 2025

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 3 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (98) 88 (69) 74 (67) 31 (65) 20 (63)
Cagliari: 85 (104) 8 (84) 48 (78) 74 (54) 49 (52)
Firenze: 42 (94) 76 (81) 89 (56) 69 (55) 67 (53)
Genova: 49 (63) 54 (59) 73 (50) 68 (46) 10 (44)
Milano: 47 (64) 56 (63) 51 (60) 71 (59) 46 (46)
Napoli: 25 (68) 33 (58) 66 (54) 10 (53) 87 (50)
Palermo: 59 (88) 45 (64) 85 (56) 35 (54) 65 (53)
Roma: 63 (80) 16 (67) 53 (53) 86 (52) 23 (47)
Torino: 7 (78) 4 (74) 46 (66) 66 (58) 36 (55)
Venezia: 5 (94) 58 (73) 16 (71) 43 (59) 49 (58)
Nazionale: 82 (107) 59 (83) 35 (77) 58 (72) 73 (62)

