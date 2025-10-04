Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 4 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 3 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (98)
|88 (69)
|74 (67)
|31 (65)
|20 (63)
|Cagliari:
|85 (104)
|8 (84)
|48 (78)
|74 (54)
|49 (52)
|Firenze:
|42 (94)
|76 (81)
|89 (56)
|69 (55)
|67 (53)
|Genova:
|49 (63)
|54 (59)
|73 (50)
|68 (46)
|10 (44)
|Milano:
|47 (64)
|56 (63)
|51 (60)
|71 (59)
|46 (46)
|Napoli:
|25 (68)
|33 (58)
|66 (54)
|10 (53)
|87 (50)
|Palermo:
|59 (88)
|45 (64)
|85 (56)
|35 (54)
|65 (53)
|Roma:
|63 (80)
|16 (67)
|53 (53)
|86 (52)
|23 (47)
|Torino:
|7 (78)
|4 (74)
|46 (66)
|66 (58)
|36 (55)
|Venezia:
|5 (94)
|58 (73)
|16 (71)
|43 (59)
|49 (58)
|Nazionale:
|82 (107)
|59 (83)
|35 (77)
|58 (72)
|73 (62)