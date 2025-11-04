Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 4 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 4 Novembre 2025 16:00

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 4 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 3 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (80) 46 (74) 44 (45) 56 (39) 78 (38)
Cagliari: 8 (101) 19 (62) 72 (58) 2 (55) 55 (54)
Firenze: 42 (111) 76 (98) 89 (73) 22 (59) 87 (52)
Genova: 73 (67) 10 (61) 39 (54) 52 (53) 80 (51)
Milano: 47 (81) 56 (80) 51 (77) 46 (63) 23 (61)
Napoli: 33 (75) 59 (64) 58 (64) 36 (61) 90 (54)
Palermo: 89 (63) 37 (54) 16 (45) 5 (43) 1 (40)
Roma: 63 (97) 16 (84) 86 (69) 45 (54) 28 (51)
Torino: 4 (91) 46 (83) 88 (63) 89 (62) 57 (54)
Venezia: 16 (88) 49 (75) 71 (69) 30 (63) 44 (63)
Nazionale: 82 (124) 59 (100) 35 (94) 73 (79) 44 (73)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto