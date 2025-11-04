Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 4 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 3 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (80)
|46 (74)
|44 (45)
|56 (39)
|78 (38)
|Cagliari:
|8 (101)
|19 (62)
|72 (58)
|2 (55)
|55 (54)
|Firenze:
|42 (111)
|76 (98)
|89 (73)
|22 (59)
|87 (52)
|Genova:
|73 (67)
|10 (61)
|39 (54)
|52 (53)
|80 (51)
|Milano:
|47 (81)
|56 (80)
|51 (77)
|46 (63)
|23 (61)
|Napoli:
|33 (75)
|59 (64)
|58 (64)
|36 (61)
|90 (54)
|Palermo:
|89 (63)
|37 (54)
|16 (45)
|5 (43)
|1 (40)
|Roma:
|63 (97)
|16 (84)
|86 (69)
|45 (54)
|28 (51)
|Torino:
|4 (91)
|46 (83)
|88 (63)
|89 (62)
|57 (54)
|Venezia:
|16 (88)
|49 (75)
|71 (69)
|30 (63)
|44 (63)
|Nazionale:
|82 (124)
|59 (100)
|35 (94)
|73 (79)
|44 (73)