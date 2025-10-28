Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 28 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 25 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|31 (78)
|20 (76)
|46 (70)
|71 (55)
|44 (41)
|Cagliari:
|8 (97)
|74 (67)
|19 (58)
|50 (56)
|72 (54)
|Firenze:
|42 (107)
|76 (94)
|89 (69)
|22 (55)
|87 (48)
|Genova:
|73 (63)
|10 (57)
|39 (50)
|52 (49)
|80 (47)
|Milano:
|47 (77)
|56 (76)
|51 (73)
|46 (59)
|23 (57)
|Napoli:
|33 (71)
|10 (66)
|58 (60)
|59 (60)
|36 (57)
|Palermo:
|65 (66)
|44 (59)
|89 (59)
|37 (50)
|13 (46)
|Roma:
|63 (93)
|16 (80)
|86 (65)
|45 (50)
|2 (48)
|Torino:
|4 (87)
|46 (79)
|88 (59)
|89 (58)
|57 (50)
|Venezia:
|16 (84)
|49 (71)
|71 (65)
|44 (59)
|30 (59)
|Nazionale:
|82 (120)
|59 (96)
|35 (90)
|73 (75)
|44 (69)