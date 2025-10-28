Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 28 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 28 Ottobre 2025 16:21

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 25 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 31 (78) 20 (76) 46 (70) 71 (55) 44 (41)
Cagliari: 8 (97) 74 (67) 19 (58) 50 (56) 72 (54)
Firenze: 42 (107) 76 (94) 89 (69) 22 (55) 87 (48)
Genova: 73 (63) 10 (57) 39 (50) 52 (49) 80 (47)
Milano: 47 (77) 56 (76) 51 (73) 46 (59) 23 (57)
Napoli: 33 (71) 10 (66) 58 (60) 59 (60) 36 (57)
Palermo: 65 (66) 44 (59) 89 (59) 37 (50) 13 (46)
Roma: 63 (93) 16 (80) 86 (65) 45 (50) 2 (48)
Torino: 4 (87) 46 (79) 88 (59) 89 (58) 57 (50)
Venezia: 16 (84) 49 (71) 71 (65) 44 (59) 30 (59)
Nazionale: 82 (120) 59 (96) 35 (90) 73 (75) 44 (69)

