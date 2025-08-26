Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 26 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

26 Agosto 2025

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 23 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (75) 13 (61) 63 (59) 84 (53) 72 (49)
Cagliari: 42 (84) 85 (81) 68 (80) 8 (61) 14 (58)
Firenze: 26 (154) 49 (135) 34 (85) 42 (71) 84 (64)
Genova: 2 (97) 11 (60) 56 (48) 88 (47) 23 (46)
Milano: 74 (127) 25 (74) 76 (68) 5 (65) 35 (56)
Napoli: 49 (55) 44 (54) 13 (53) 26 (49) 25 (45)
Palermo: 59 (65) 55 (61) 14 (52) 41 (41) 45 (41)
Roma: 87 (89) 31 (61) 63 (57) 58 (50) 16 (44)
Torino: 7 (55) 37 (55) 4 (51) 64 (51) 73 (46)
Venezia: 89 (100) 5 (71) 54 (63) 47 (61) 15 (54)
Nazionale: 21 (93) 82 (84) 69 (71) 59 (60) 51 (60)

