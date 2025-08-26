Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 26 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 23 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (75)
|13 (61)
|63 (59)
|84 (53)
|72 (49)
|Cagliari:
|42 (84)
|85 (81)
|68 (80)
|8 (61)
|14 (58)
|Firenze:
|26 (154)
|49 (135)
|34 (85)
|42 (71)
|84 (64)
|Genova:
|2 (97)
|11 (60)
|56 (48)
|88 (47)
|23 (46)
|Milano:
|74 (127)
|25 (74)
|76 (68)
|5 (65)
|35 (56)
|Napoli:
|49 (55)
|44 (54)
|13 (53)
|26 (49)
|25 (45)
|Palermo:
|59 (65)
|55 (61)
|14 (52)
|41 (41)
|45 (41)
|Roma:
|87 (89)
|31 (61)
|63 (57)
|58 (50)
|16 (44)
|Torino:
|7 (55)
|37 (55)
|4 (51)
|64 (51)
|73 (46)
|Venezia:
|89 (100)
|5 (71)
|54 (63)
|47 (61)
|15 (54)
|Nazionale:
|21 (93)
|82 (84)
|69 (71)
|59 (60)
|51 (60)