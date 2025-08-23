Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 23 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

Pubblicato: 23 Agosto 2025 16:22

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 22 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (74) 13 (60) 63 (58) 84 (52) 72 (48)
Cagliari: 42 (83) 85 (80) 68 (79) 8 (60) 14 (57)
Firenze: 26 (153) 49 (134) 34 (84) 42 (70) 84 (63)
Genova: 2 (96) 11 (59) 56 (47) 88 (46) 23 (45)
Milano: 74 (126) 25 (73) 76 (67) 5 (64) 35 (55)
Napoli: 49 (54) 44 (53) 13 (52) 26 (48) 38 (44)
Palermo: 59 (64) 55 (60) 14 (51) 41 (40) 45 (40)
Roma: 87 (88) 21 (67) 31 (60) 63 (56) 58 (49)
Torino: 7 (54) 37 (54) 64 (50) 4 (50) 73 (45)
Venezia: 89 (99) 5 (70) 54 (62) 47 (60) 15 (53)
Nazionale: 21 (92) 82 (83) 69 (70) 59 (59) 51 (59)

