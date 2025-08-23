Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 23 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 22 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (74)
|13 (60)
|63 (58)
|84 (52)
|72 (48)
|Cagliari:
|42 (83)
|85 (80)
|68 (79)
|8 (60)
|14 (57)
|Firenze:
|26 (153)
|49 (134)
|34 (84)
|42 (70)
|84 (63)
|Genova:
|2 (96)
|11 (59)
|56 (47)
|88 (46)
|23 (45)
|Milano:
|74 (126)
|25 (73)
|76 (67)
|5 (64)
|35 (55)
|Napoli:
|49 (54)
|44 (53)
|13 (52)
|26 (48)
|38 (44)
|Palermo:
|59 (64)
|55 (60)
|14 (51)
|41 (40)
|45 (40)
|Roma:
|87 (88)
|21 (67)
|31 (60)
|63 (56)
|58 (49)
|Torino:
|7 (54)
|37 (54)
|64 (50)
|4 (50)
|73 (45)
|Venezia:
|89 (99)
|5 (70)
|54 (62)
|47 (60)
|15 (53)
|Nazionale:
|21 (92)
|82 (83)
|69 (70)
|59 (59)
|51 (59)