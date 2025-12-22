Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 22 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 20 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (108)
|46 (102)
|56 (67)
|5 (60)
|13 (59)
|Cagliari:
|19 (90)
|2 (83)
|55 (82)
|40 (67)
|10 (65)
|Firenze:
|42 (139)
|65 (75)
|63 (75)
|37 (63)
|16 (62)
|Genova:
|73 (95)
|52 (81)
|30 (73)
|34 (69)
|69 (63)
|Milano:
|73 (71)
|50 (68)
|44 (62)
|58 (59)
|55 (57)
|Napoli:
|3 (56)
|32 (55)
|31 (49)
|41 (46)
|70 (42)
|Palermo:
|36 (63)
|52 (58)
|21 (53)
|57 (52)
|63 (50)
|Roma:
|6 (76)
|26 (64)
|64 (58)
|36 (53)
|31 (48)
|Torino:
|88 (91)
|89 (90)
|57 (82)
|18 (78)
|82 (76)
|Venezia:
|71 (97)
|12 (66)
|83 (60)
|35 (55)
|24 (54)
|Nazionale:
|59 (128)
|6 (82)
|37 (71)
|29 (63)
|27 (62)