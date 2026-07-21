Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 21 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 18 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (133)
|10 (112)
|82 (69)
|80 (59)
|21 (58)
|Cagliari:
|19 (64)
|62 (57)
|54 (53)
|90 (44)
|34 (42)
|Firenze:
|53 (69)
|66 (63)
|16 (63)
|89 (62)
|24 (60)
|Genova:
|63 (74)
|50 (65)
|78 (55)
|9 (53)
|35 (47)
|Milano:
|65 (78)
|39 (71)
|31 (70)
|6 (60)
|7 (51)
|Napoli:
|40 (145)
|1 (124)
|45 (72)
|70 (68)
|5 (68)
|Palermo:
|61 (73)
|47 (71)
|53 (70)
|83 (66)
|57 (64)
|Roma:
|73 (53)
|25 (49)
|13 (49)
|27 (45)
|34 (40)
|Torino:
|37 (69)
|18 (57)
|50 (54)
|25 (54)
|69 (48)
|Venezia:
|31 (91)
|4 (80)
|47 (79)
|61 (76)
|57 (56)
|Nazionale:
|49 (90)
|52 (68)
|78 (65)
|19 (62)
|86 (60)