Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 21 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 21 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 18 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (133) 10 (112) 82 (69) 80 (59) 21 (58)
Cagliari: 19 (64) 62 (57) 54 (53) 90 (44) 34 (42)
Firenze: 53 (69) 66 (63) 16 (63) 89 (62) 24 (60)
Genova: 63 (74) 50 (65) 78 (55) 9 (53) 35 (47)
Milano: 65 (78) 39 (71) 31 (70) 6 (60) 7 (51)
Napoli: 40 (145) 1 (124) 45 (72) 70 (68) 5 (68)
Palermo: 61 (73) 47 (71) 53 (70) 83 (66) 57 (64)
Roma: 73 (53) 25 (49) 13 (49) 27 (45) 34 (40)
Torino: 37 (69) 18 (57) 50 (54) 25 (54) 69 (48)
Venezia: 31 (91) 4 (80) 47 (79) 61 (76) 57 (56)
Nazionale: 49 (90) 52 (68) 78 (65) 19 (62) 86 (60)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 21 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando si svolgono le estrazioni Superenalotto? Che cos'è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 18 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (133) 10 (112) 82 (69) 80 (59) 21 (58)
Cagliari: 19 (64) 62 (57) 54 (53) 90 (44) 34 (42)
Firenze: 53 (69) 66 (63) 16 (63) 89 (62) 24 (60)
Genova: 63 (74) 50 (65) 78 (55) 9 (53) 35 (47)
Milano: 65 (78) 39 (71) 31 (70) 6 (60) 7 (51)
Napoli: 40 (145) 1 (124) 45 (72) 70 (68) 5 (68)
Palermo: 61 (73) 47 (71) 53 (70) 83 (66) 57 (64)
Roma: 73 (53) 25 (49) 13 (49) 27 (45) 34 (40)
Torino: 37 (69) 18 (57) 50 (54) 25 (54) 69 (48)
Venezia: 31 (91) 4 (80) 47 (79) 61 (76) 57 (56)
Nazionale: 49 (90) 52 (68) 78 (65) 19 (62) 86 (60)

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