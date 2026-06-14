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iStock Le migliori mozzarelle da comprare al supermercato e il loro costo

Dall’analisi di 27 campioni distribuiti nei supermercati italiani, Gambero Rosso ha stilato una classifica delle dieci mozzarelle più apprezzate, con prezzi che variano da meno di un euro fino a oltre 6 euro a confezione.Secondo i dati del comparto, l’export dei prodotti caseari italiani ha raggiunto nel 2024 un valore di circa 5,7 miliardi di euro. La mozzarella continua a essere tra i prodotti maggiormente richiesti, con oltre 92 mila tonnellate esportate nei primi sette mesi dell’anno.

La migliore mozzarella al supermercato

Al primo posto si colloca la mozzarella Dop di Gioia del Colle prodotta da Gioiella – Capurso Azienda Casearia. Venduta a 6,49 euro per una confezione da 400 grammi, è stata apprezzata per l’equilibrio tra sapidità, dolcezza e acidità, oltre che per la consistenza elastica e la ricchezza aromatica caratterizzata da note lattiche e sfumature che ricordano lo yogurt. La produzione Dop pugliese conferma così il crescente successo di questo territorio nel panorama delle mozzarelle vaccina di qualità.

Al secondo posto si trova Deliziosa, altra Mozzarella di Gioia del Colle Dop, proposta a 3,99 euro per 250 grammi. Il prodotto si distingue per il profilo aromatico intenso e per una struttura equilibrata. Terza posizione per Pettinicchio, marchio storico dell’Agro Pontino oggi appartenente al gruppo Granarolo. La confezione da 400 grammi viene venduta a 5,89 euro. Tra le sorprese della classifica compare anche un prodotto della grande distribuzione. Il Fior di Latte Colle Maggio venduto nei supermercati Todis conquista infatti il quarto posto con un prezzo di 2,99 euro per 350 grammi.

I prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo

Tra le mozzarelle che si distinguono per convenienza figurano alcuni marchi distribuiti direttamente dalle catene della grande distribuzione. La mozzarella Esselunga occupa una delle posizioni di vertice della classifica con un prezzo di 1,79 euro per 200 grammi. Il prodotto è stato apprezzato per la freschezza lattica e per la buona consistenza. Buona valutazione anche per la mozzarella della Centrale del Latte di Roma, proposta a 0,89 euro per 100 grammi, e per la mozzarella biologica Conad, venduta a 1,59 euro per 100 grammi. Nella top ten entra anche Carrefour Italia con il suo fior di latte da 1,09 euro per 125 grammi.

La classifica completa delle 10 migliori mozzarelle

Gioiella – Capurso Azienda Casearia – 6,49 euro (400 g) Deliziosa – 3,99 euro (250 g) Pettinicchio – 5,89 euro (400 g) Todis Colle Maggio – 2,99 euro (350 g) Esselunga – 1,79 euro (200 g) Centrale del Latte di Roma – 0,89 euro (100 g) Conad Biologica – 1,59 euro (100 g) Carrefour Italia – 1,09 euro (125 g) Cuomo – 3,95 euro (350 g) Francia Mozzarella – 4,89 euro (confezione da tre pezzi da 100 g)

Quanto costa la mozzarella migliore

Analizzando i prezzi emerge come il costo non sia necessariamente l’unico indicatore della qualità finale. Nella classifica trovano spazio sia prodotti premium, come la mozzarella Dop di Gioia del Colle, sia referenze vendute nei supermercati a prezzi particolarmente accessibili. Il prezzo al chilogrammo varia sensibilmente da prodotto a prodotto e riflette fattori come la provenienza del latte, la certificazione Dop, il metodo di lavorazione e la dimensione della confezione. La presenza contemporanea di marchi specializzati e prodotti a marchio della distribuzione dimostra come il mercato della mozzarella continui a offrire soluzioni per fasce di prezzo differenti, mantenendo elevata l’attenzione verso qualità, freschezza e caratteristiche organolettiche del prodotto.