Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 17 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 17 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 16 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (131) 10 (110) 82 (67) 80 (57) 21 (56)
Cagliari: 19 (62) 62 (55) 54 (51) 90 (42) 47 (41)
Firenze: 53 (67) 66 (61) 16 (61) 89 (60) 24 (58)
Genova: 63 (72) 50 (63) 78 (53) 9 (51) 35 (45)
Milano: 65 (76) 39 (69) 31 (68) 6 (58) 7 (49)
Napoli: 40 (143) 1 (122) 45 (70) 70 (66) 5 (66)
Palermo: 61 (71) 47 (69) 53 (68) 83 (64) 57 (62)
Roma: 73 (51) 25 (47) 13 (47) 27 (43) 34 (38)
Torino: 49 (120) 37 (67) 18 (55) 50 (52) 25 (52)
Venezia: 31 (89) 4 (78) 47 (77) 61 (74) 57 (54)
Nazionale: 49 (88) 52 (66) 78 (63) 19 (60) 86 (58)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 17 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti? Come si gioca al Lotto? Quando è stata l'ultima estrazione?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 16 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (131) 10 (110) 82 (67) 80 (57) 21 (56)
Cagliari: 19 (62) 62 (55) 54 (51) 90 (42) 47 (41)
Firenze: 53 (67) 66 (61) 16 (61) 89 (60) 24 (58)
Genova: 63 (72) 50 (63) 78 (53) 9 (51) 35 (45)
Milano: 65 (76) 39 (69) 31 (68) 6 (58) 7 (49)
Napoli: 40 (143) 1 (122) 45 (70) 70 (66) 5 (66)
Palermo: 61 (71) 47 (69) 53 (68) 83 (64) 57 (62)
Roma: 73 (51) 25 (47) 13 (47) 27 (43) 34 (38)
Torino: 49 (120) 37 (67) 18 (55) 50 (52) 25 (52)
Venezia: 31 (89) 4 (78) 47 (77) 61 (74) 57 (54)
Nazionale: 49 (88) 52 (66) 78 (63) 19 (60) 86 (58)

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