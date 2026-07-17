Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 17 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 16 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (131)
|10 (110)
|82 (67)
|80 (57)
|21 (56)
|Cagliari:
|19 (62)
|62 (55)
|54 (51)
|90 (42)
|47 (41)
|Firenze:
|53 (67)
|66 (61)
|16 (61)
|89 (60)
|24 (58)
|Genova:
|63 (72)
|50 (63)
|78 (53)
|9 (51)
|35 (45)
|Milano:
|65 (76)
|39 (69)
|31 (68)
|6 (58)
|7 (49)
|Napoli:
|40 (143)
|1 (122)
|45 (70)
|70 (66)
|5 (66)
|Palermo:
|61 (71)
|47 (69)
|53 (68)
|83 (64)
|57 (62)
|Roma:
|73 (51)
|25 (47)
|13 (47)
|27 (43)
|34 (38)
|Torino:
|49 (120)
|37 (67)
|18 (55)
|50 (52)
|25 (52)
|Venezia:
|31 (89)
|4 (78)
|47 (77)
|61 (74)
|57 (54)
|Nazionale:
|49 (88)
|52 (66)
|78 (63)
|19 (60)
|86 (58)