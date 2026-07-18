Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 18 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 17 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (132)
|10 (111)
|82 (68)
|80 (58)
|21 (57)
|Cagliari:
|19 (63)
|62 (56)
|54 (52)
|90 (43)
|47 (42)
|Firenze:
|53 (68)
|66 (62)
|16 (62)
|89 (61)
|24 (59)
|Genova:
|63 (73)
|50 (64)
|78 (54)
|9 (52)
|35 (46)
|Milano:
|65 (77)
|39 (70)
|31 (69)
|6 (59)
|7 (50)
|Napoli:
|40 (144)
|1 (123)
|45 (71)
|70 (67)
|5 (67)
|Palermo:
|61 (72)
|47 (70)
|53 (69)
|83 (65)
|57 (63)
|Roma:
|73 (52)
|25 (48)
|13 (48)
|27 (44)
|34 (39)
|Torino:
|37 (68)
|18 (56)
|50 (53)
|25 (53)
|69 (47)
|Venezia:
|31 (90)
|4 (79)
|47 (78)
|61 (75)
|57 (55)
|Nazionale:
|49 (89)
|52 (67)
|78 (64)
|19 (61)
|86 (59)