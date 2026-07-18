Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 18 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 18 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 17 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (132) 10 (111) 82 (68) 80 (58) 21 (57)
Cagliari: 19 (63) 62 (56) 54 (52) 90 (43) 47 (42)
Firenze: 53 (68) 66 (62) 16 (62) 89 (61) 24 (59)
Genova: 63 (73) 50 (64) 78 (54) 9 (52) 35 (46)
Milano: 65 (77) 39 (70) 31 (69) 6 (59) 7 (50)
Napoli: 40 (144) 1 (123) 45 (71) 70 (67) 5 (67)
Palermo: 61 (72) 47 (70) 53 (69) 83 (65) 57 (63)
Roma: 73 (52) 25 (48) 13 (48) 27 (44) 34 (39)
Torino: 37 (68) 18 (56) 50 (53) 25 (53) 69 (47)
Venezia: 31 (90) 4 (79) 47 (78) 61 (75) 57 (55)
Nazionale: 49 (89) 52 (67) 78 (64) 19 (61) 86 (59)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 18 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Cosa significa 5+ nel gioco?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 17 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (132) 10 (111) 82 (68) 80 (58) 21 (57)
Cagliari: 19 (63) 62 (56) 54 (52) 90 (43) 47 (42)
Firenze: 53 (68) 66 (62) 16 (62) 89 (61) 24 (59)
Genova: 63 (73) 50 (64) 78 (54) 9 (52) 35 (46)
Milano: 65 (77) 39 (70) 31 (69) 6 (59) 7 (50)
Napoli: 40 (144) 1 (123) 45 (71) 70 (67) 5 (67)
Palermo: 61 (72) 47 (70) 53 (69) 83 (65) 57 (63)
Roma: 73 (52) 25 (48) 13 (48) 27 (44) 34 (39)
Torino: 37 (68) 18 (56) 50 (53) 25 (53) 69 (47)
Venezia: 31 (90) 4 (79) 47 (78) 61 (75) 57 (55)
Nazionale: 49 (89) 52 (67) 78 (64) 19 (61) 86 (59)

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