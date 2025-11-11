Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 11 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 8 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (84)
|46 (78)
|56 (43)
|78 (42)
|16 (37)
|Cagliari:
|8 (105)
|19 (66)
|72 (62)
|2 (59)
|55 (58)
|Firenze:
|42 (115)
|76 (102)
|22 (63)
|55 (56)
|5 (56)
|Genova:
|73 (71)
|10 (65)
|52 (57)
|30 (49)
|82 (47)
|Milano:
|56 (84)
|46 (67)
|23 (65)
|89 (55)
|13 (48)
|Napoli:
|33 (79)
|58 (68)
|36 (65)
|90 (58)
|37 (51)
|Palermo:
|89 (67)
|16 (49)
|5 (47)
|1 (44)
|56 (44)
|Roma:
|63 (101)
|16 (88)
|28 (55)
|42 (53)
|6 (52)
|Torino:
|4 (95)
|88 (67)
|89 (66)
|57 (58)
|25 (57)
|Venezia:
|16 (92)
|71 (73)
|44 (67)
|57 (64)
|39 (49)
|Nazionale:
|82 (128)
|59 (104)
|35 (98)
|73 (83)
|6 (58)