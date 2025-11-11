Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 11 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 11 Novembre 2025 16:21

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 8 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (84) 46 (78) 56 (43) 78 (42) 16 (37)
Cagliari: 8 (105) 19 (66) 72 (62) 2 (59) 55 (58)
Firenze: 42 (115) 76 (102) 22 (63) 55 (56) 5 (56)
Genova: 73 (71) 10 (65) 52 (57) 30 (49) 82 (47)
Milano: 56 (84) 46 (67) 23 (65) 89 (55) 13 (48)
Napoli: 33 (79) 58 (68) 36 (65) 90 (58) 37 (51)
Palermo: 89 (67) 16 (49) 5 (47) 1 (44) 56 (44)
Roma: 63 (101) 16 (88) 28 (55) 42 (53) 6 (52)
Torino: 4 (95) 88 (67) 89 (66) 57 (58) 25 (57)
Venezia: 16 (92) 71 (73) 44 (67) 57 (64) 39 (49)
Nazionale: 82 (128) 59 (104) 35 (98) 73 (83) 6 (58)

