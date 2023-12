La catena di supermercati mette in palio buoni spesa, beauty box e gli ultimi modelli degli smarthpone della Apple per un montepremi totale di oltre 15milioni di euro

Fonte: ANSA

Il Natale è all’orizzonte ed Esselunga mette in palio 10mila iPhone15, oltre a 60mila buoni spesa da 50 euro e 10mila beaty box. Neanche quest’anno la catena di supermercati ha fatto mancare ai suoi clienti l’estrazione dei premi di fine 2023: un concorso meno ricco rispetto al 2022, quando i partecipanti hanno vinto iPad, Macbook e televisori da 55 pollici per un montepremi totale che aveva raggiunto i 28 milioni di euro, ma che dà la possibilità di portarsi a casa l’ultimo modello dello smartphone Apple.

Il concorso

Il valore del montepremi di quest’anno è di 15.299.920 euro e anche la durata del concorso (18 giorni) è più corta rispetto ai 27 giorni del 2022.

Dal 7 al 24 dicembre i clienti Esselunga potranno ricevere alla cassa (o insieme ai prodotti in caso di acquisti online) una cartolina per ogni 30 euro di spesa effettuata nei supermercati della catena, nel negozio online o laESSE e nelle profumerie eb, oppure raccogliendo 50 punti fragola (in un unico scontrino), sempre presentando la Carta Fìdaty (o inserendo il codice) al momento del pagamento.

In palio ci saranno 10mila iPhone15 e 60mila carte prepagata da 50 euro. In cassa, si potrà inoltre vincere una delle 10mila beauty box “Il magico mondo di eb”: un’esclusiva box firmata eb, il beauty store della catena, con una selezione di prodotti di bellezza.

Sulle cartoline saranno presenti 6 riquadri nascosti da vernice coprente da grattare: se appaino tre scritte identiche di uno degli articoli in palio si vince il premio corrispondente.

Acquistando due pezzi tra i prodotti evidenziati nel volantino Esselunga, si potranno ottenere il triplo dei Punti Fragola, aumentando le possibilità di vittoria.

Nel regolamento del concorso, consultabile sul sito della catena, si specifica che non contribuiscono al calcolo per il raggiungimento della Soglia Minima né all’ottenimento di Punti Fragola:

la quota parte della spesa pagata con i buoni pasto, con i Buoni Punti Fragola Extra e/o con i buoni sconto sulla spesa entrambi erogati ai clienti attraverso newsletter o caricati su App,

il contributo per la consegna della spesa online,

l’acquisto di quotidiani e periodici, alimenti per lattanti (0-6 mesi), farmaci e bollettini postali,

contributi per il ritiro dei premi del Catalogo Fìdaty,

carte prepagate, carte carburante e cofanetti regalo nonché tutti i prodotti preceduti sullo scontrino dalla sigla ‘NP’ (i.e. “Non Promozionabili”).

Per quanto riguarda la spesa online, infine, fa fede la data di consegna della spesa e non la data in cui l’ordine viene inoltrato. Il codice di Carta Fìdaty che raccoglierà le cartoline è quello inserito nell’apposito software per la spesa online ed associato alla spesa. Il calcolo delle cartoline cui si ha diritto avviene sull’importo e sui Punti Fragola risultanti al momento della conferma della spesa.

Le caratteristiche

Il premio più ambito è ovviamente uno dei 10mila iPhone 15 da 128 gb di memoria, del valore al pubblico di 979 euro. Le caratteristiche dell’ultimo modello di smartphone della Apple prevedono: