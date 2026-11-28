A che ora chiude il gioco del Lotto? Quali sono le regole del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 27 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (98)
|48 (78)
|32 (77)
|49 (66)
|51 (58)
|Cagliari:
|35 (80)
|84 (72)
|65 (65)
|48 (61)
|14 (57)
|Firenze:
|46 (81)
|59 (65)
|31 (59)
|11 (46)
|3 (45)
|Genova:
|36 (81)
|4 (80)
|15 (74)
|71 (67)
|46 (67)
|Milano:
|77 (74)
|73 (72)
|27 (71)
|42 (66)
|55 (63)
|Napoli:
|54 (73)
|52 (68)
|20 (59)
|89 (50)
|12 (37)
|Palermo:
|67 (87)
|23 (56)
|81 (55)
|1 (55)
|59 (53)
|Roma:
|14 (85)
|60 (54)
|77 (43)
|63 (38)
|53 (36)
|Torino:
|14 (75)
|63 (58)
|22 (58)
|50 (54)
|38 (52)
|Venezia:
|73 (79)
|8 (63)
|83 (59)
|49 (55)
|23 (52)
|Nazionale:
|4 (77)
|35 (76)
|20 (67)
|31 (61)
|27 (60)