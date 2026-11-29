Per il 4 dicembre è previsto uno sciopero generale organizzato dai sindacati di base, che bloccherà il Paese e caratterizzerà l'intera settimana

ANSA

La settimana che va dal 30 novembre al 6 dicembre sarà caratterizzata da un grande sciopero generale. Tutte le principali mobilitazioni di questa settimana saranno concentrate il 4 dicembre, quando si fermeranno i trasporti, sia quelli ferroviari sia quelli locali, ma anche la scuola e la sanità, con il rischio di grossi disservizi in tutto il Paese.

Pochissime mobilitazioni, la prossima settimana, hanno rifiutato di aggregarsi allo sciopero generale, preferendo rimanere in un giorno diverso dal 4 dicembre. La più importante di queste sarà legata al Ministero degli Esteri e agli organi diplomatici italiani in Russia.

I pochi scioperi prima di quello generale

Tra gli scioperi che non si svolgeranno il 4 dicembre, il più complesso è quello dei dipendenti del Ministero degli Esteri nell’ambasciata italiana a Mosca, nel consolato italiano a San Pietroburgo e presso l’Istituto italiano di cultura a Mosca. Dal 2025 una legge russa impone alle istituzioni diplomatiche straniere di cambiare il modo in cui gestiscono i dipendenti russi.

Fino a quel momento, l’ambasciata italiana e le altre istituzioni assumevano cittadini russi o con doppia cittadinanza con contratti italiani. Ora, Mosca vuole che siano assunti dall’UPDK, un ente russo. La Fpl, il sindacato italiano di riferimento, ha protestato sostenendo che questo comporti pericoli per la sicurezza del personale e problemi dal punto di vista economico per i dipendenti.

La mancanza di risposte dal Ministero degli Esteri ha portato allo sciopero. Lo sciopero si terrà, per tutta la giornata, lunedì 30 novembre, mentre il giorno successivo torneranno a protestare i dipendenti di BFF Bank a Roma.

Lo sciopero generale del 4 dicembre

Il 4 dicembre, come detto, si terrà uno sciopero generale. È organizzato da una serie di sigle riconducibili al mondo dei sindacati di base e di quelli indipendenti, tra cui Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Sbm, Sgc, Unicobas, Slai Cobas, Fao Cobas, Slai Prol Cobas, Al Cobas, Orsa, Fi-si, Usb, Usi 1912 e Dlf Cobas.

Le motivazioni della protesta sono legate soprattutto alla stagnazione dei salari. I sindacati chiedono un aumento del 20% delle retribuzioni, un salario minimo di 12 euro all’ora, la riduzione dell’orario lavorativo a parità di salario, meccanismi automatici per il recupero del potere d’acquisto e di fermare l’aumento dell’età pensionabile.

Le eccezioni dello sciopero generale: quando si fermano i treni

Lo sciopero generale dovrebbe durare tutta la giornata, ma ci sono alcune eccezioni per categorie di lavoratori specifiche, per le quali i regolamenti nazionali impongono orari differenti:

i vigili del fuoco potranno scioperare dalle 9 alle 13;

i dipendenti delle Autostrade potranno scioperare dalle 22 del 3 dicembre alle 22 del 4 dicembre;

i dipendenti delle ferrovie potranno scioperare tra le 21 del 3 dicembre e le 21 del 4 dicembre.

Gli altri scioperi del 4 dicembre

Come detto, diversi sindacati hanno deciso di concentrare scioperi che riguardano singole aziende o settori il 4 dicembre, in modo da unirli allo sciopero generale. Si terranno quindi diverse altre mobilitazioni, tra cui: