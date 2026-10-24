Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 24 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 24 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 24 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
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Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 23 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (78) 28 (78) 84 (69) 48 (58) 32 (57)
Cagliari: 11 (85) 61 (63) 35 (60) 9 (54) 84 (52)
Firenze: 18 (62) 46 (61) 33 (61) 88 (45) 59 (45)
Genova: 21 (100) 36 (61) 4 (60) 15 (54) 48 (49)
Milano: 26 (61) 13 (55) 77 (54) 73 (52) 27 (51)
Napoli: 17 (78) 24 (70) 43 (68) 51 (62) 48 (56)
Palermo: 67 (67) 41 (66) 54 (58) 29 (53) 4 (43)
Roma: 13 (104) 24 (70) 21 (70) 14 (65) 33 (63)
Torino: 25 (109) 44 (77) 19 (66) 42 (56) 14 (55)
Venezia: 60 (67) 55 (66) 73 (59) 10 (57) 77 (45)
Nazionale: 29 (73) 4 (57) 35 (56) 86 (53) 24 (52)

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