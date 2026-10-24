Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 24 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Come si gioca al SuperEnalotto? Quali sono le regole del 10eLotto? Cosa significa fare 5+ al SuperEnalotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 23 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (78)
|28 (78)
|84 (69)
|48 (58)
|32 (57)
|Cagliari:
|11 (85)
|61 (63)
|35 (60)
|9 (54)
|84 (52)
|Firenze:
|18 (62)
|46 (61)
|33 (61)
|88 (45)
|59 (45)
|Genova:
|21 (100)
|36 (61)
|4 (60)
|15 (54)
|48 (49)
|Milano:
|26 (61)
|13 (55)
|77 (54)
|73 (52)
|27 (51)
|Napoli:
|17 (78)
|24 (70)
|43 (68)
|51 (62)
|48 (56)
|Palermo:
|67 (67)
|41 (66)
|54 (58)
|29 (53)
|4 (43)
|Roma:
|13 (104)
|24 (70)
|21 (70)
|14 (65)
|33 (63)
|Torino:
|25 (109)
|44 (77)
|19 (66)
|42 (56)
|14 (55)
|Venezia:
|60 (67)
|55 (66)
|73 (59)
|10 (57)
|77 (45)
|Nazionale:
|29 (73)
|4 (57)
|35 (56)
|86 (53)
|24 (52)