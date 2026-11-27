Dal 31 gennaio 2027 la carta cartacea non sarà più utilizzabile: ecco come richiedere la CIE e quali limitazioni sono già in vigore per i cittadini

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

ANSA Carta identità elettronica obbligatoria dal 31 gennaio 2027

La carta d’identità cartacea ha i giorni contati. Il 31 gennaio 2027 terminerà la possibilità di utilizzarla, anche se non è ancora scaduta, per accedere a una serie di servizi essenziali, dalle operazioni bancarie alle prestazioni sanitarie. La sostituzione con la Carta d’identità elettronica (CIE) è quindi necessaria per continuare a utilizzare un documento di riconoscimento valido. Restano inoltre alcune limitazioni già in vigore dal 3 agosto 2026, soprattutto per chi deve viaggiare all’estero.

Carta d’identità cartacea, cosa succede dal 31 gennaio 2027

Il passaggio definitivo alla Carta d’identità elettronica entra in una fase decisiva. Dal 31 gennaio 2027, infatti, terminerà il regime transitorio che ha consentito ai cittadini ancora in possesso della vecchia carta cartacea di continuare a utilizzarla per determinate operazioni sul territorio nazionale. La scadenza deriva dall’articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, che ha introdotto una disciplina temporanea per accompagnare la sostituzione dei documenti cartacei con quelli elettronici. La misura è stata pensata per evitare che la cessazione della validità delle vecchie carte provocasse difficoltà nell’accesso ai servizi pubblici e privati essenziali.

La data del 31 gennaio 2027, tuttavia, non deve essere confusa con quella del 3 agosto 2026. Si tratta di due scadenze differenti, che producono effetti diversi. Dal 3 agosto 2026, in applicazione della normativa europea, le carte d’identità cartacee hanno perso definitivamente la validità per l’espatrio, indipendentemente dalla data riportata sul documento. Il successivo termine di gennaio 2027 riguarda invece la possibilità di utilizzarle ancora in Italia per specifiche finalità di riconoscimento.

Per quali operazioni si può ancora utilizzare la carta cartacea fino a gennaio

Fino al 31 gennaio 2027, i cittadini che possiedono una carta d’identità cartacea ancora formalmente non scaduta possono continuare a utilizzarla per tutte quelle attività che richiedono l’identificazione della persona per consentire l’accesso a diritti fondamentali e servizi essenziali, come:

l’accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;

i rapporti con la Pubblica amministrazione;

i rapporti con i gestori di servizi pubblici;

il ritiro della corrispondenza e la ricezione di notifiche di atti giudiziari;

le operazioni di versamento e prelievo presso banche, Poste e altri istituti finanziari;

il ritiro della pensione;

l’esercizio di altri diritti fondamentali e l’accesso a servizi di analoga rilevanza.

Cosa non si può più fare già oggi con la carta d’identità cartacea

Dal 3 agosto 2026, la vecchia carta non può più essere utilizzata per viaggiare all’estero, neppure quando sul documento è indicata una scadenza successiva. Per espatriare è necessario avere una Carta d’identità elettronica valida per l’espatrio oppure il passaporto. La regola riguarda anche i cittadini che avevano programmato un viaggio facendo affidamento sulla data di scadenza stampata sulla vecchia carta.

Ci sono poi altre operazioni per le quali il documento cartaceo non è più sufficiente. Tra queste rientrano:

l’apertura di nuovi rapporti contrattuali con banche e Poste,

la sottoscrizione di finanziamenti e prodotti di investimento,

la stipula di nuovi contratti telefonici o per le utenze domestiche,

il rilascio di nuovi servizi di identità digitale.

Chi deve aprire un conto corrente, richiedere una carta prepagata o sottoscrivere un nuovo contratto per luce e gas deve quindi disporre di un documento riconosciuto come valido per l’identificazione, come la CIE o il passaporto. Diverso è il caso dei rapporti già costituiti prima del 3 agosto 2026: per questi, la normativa transitoria tutela la continuità del rapporto fino alla scadenza naturale del contratto. Anche le identità digitali e i servizi già associati alla carta cartacea continuano a mantenere la propria efficacia.

Come richiedere la Carta d’identità elettronica

Per evitare problemi dopo il 31 gennaio 2027, chi possiede ancora il vecchio documento dovrebbe prenotare per tempo la sostituzione con la Carta d’identità elettronica anche conosciuta come CIE. La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza, generalmente previo appuntamento presso l’ufficio anagrafe. Le modalità di prenotazione possono cambiare da un’amministrazione all’altra: alcuni Comuni utilizzano il portale ministeriale Agenda CIE, altri mettono a disposizione sistemi di prenotazione autonomi.

Per ottenere il nuovo documento occorre normalmente presentare:

la vecchia carta d’identità cartacea;

una fotografia recente in formato tessera, secondo le caratteristiche richieste;

il codice fiscale o la tessera sanitaria ;

; la ricevuta dell’eventuale pagamento dei diritti previsti dal Comune.

Durante l’appuntamento vengono acquisiti i dati anagrafici e le impronte digitali, secondo le procedure previste per il rilascio della carta elettronica. Il documento viene successivamente prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e consegnato, generalmente tramite posta, all’indirizzo indicato dal cittadino oppure presso il Comune. È importante considerare che tra la richiesta e la consegna possono trascorrere alcuni giorni. Per questo motivo è preferibile non attendere le ultime settimane di gennaio, quando la concentrazione delle richieste potrebbe rendere più difficile trovare un appuntamento.