Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 13 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di martedì 13 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 13 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Come si gioca al lotto? Quali sono i numeri vincenti di sabato? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 10 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (71) 28 (71) 7 (67) 84 (62) 23 (62)
Cagliari: 11 (78) 82 (62) 76 (60) 61 (56) 12 (55)
Firenze: 66 (111) 18 (55) 46 (54) 33 (54) 85 (53)
Genova: 21 (93) 54 (89) 3 (63) 70 (60) 37 (57)
Milano: 26 (54) 13 (48) 77 (47) 73 (45) 14 (45)
Napoli: 17 (71) 24 (63) 43 (61) 51 (55) 48 (49)
Palermo: 16 (68) 67 (60) 41 (59) 54 (51) 29 (46)
Roma: 13 (97) 24 (63) 21 (63) 14 (58) 33 (56)
Torino: 25 (102) 44 (70) 19 (59) 87 (56) 42 (49)
Venezia: 67 (74) 60 (60) 55 (59) 73 (52) 10 (50)
Nazionale: 29 (66) 40 (56) 4 (50) 35 (49) 86 (46)

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