Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 13 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 10 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (71)
|28 (71)
|7 (67)
|84 (62)
|23 (62)
|Cagliari:
|11 (78)
|82 (62)
|76 (60)
|61 (56)
|12 (55)
|Firenze:
|66 (111)
|18 (55)
|46 (54)
|33 (54)
|85 (53)
|Genova:
|21 (93)
|54 (89)
|3 (63)
|70 (60)
|37 (57)
|Milano:
|26 (54)
|13 (48)
|77 (47)
|73 (45)
|14 (45)
|Napoli:
|17 (71)
|24 (63)
|43 (61)
|51 (55)
|48 (49)
|Palermo:
|16 (68)
|67 (60)
|41 (59)
|54 (51)
|29 (46)
|Roma:
|13 (97)
|24 (63)
|21 (63)
|14 (58)
|33 (56)
|Torino:
|25 (102)
|44 (70)
|19 (59)
|87 (56)
|42 (49)
|Venezia:
|67 (74)
|60 (60)
|55 (59)
|73 (52)
|10 (50)
|Nazionale:
|29 (66)
|40 (56)
|4 (50)
|35 (49)
|86 (46)