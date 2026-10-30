Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 30 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del SuperEnalotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 29 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (81)
|48 (61)
|32 (60)
|25 (54)
|77 (49)
|Cagliari:
|11 (88)
|61 (66)
|35 (63)
|9 (57)
|84 (55)
|Firenze:
|46 (64)
|33 (64)
|88 (48)
|59 (48)
|31 (42)
|Genova:
|21 (103)
|36 (64)
|4 (63)
|15 (57)
|48 (52)
|Milano:
|26 (64)
|77 (57)
|73 (55)
|27 (54)
|81 (51)
|Napoli:
|17 (81)
|24 (73)
|51 (65)
|48 (59)
|62 (58)
|Palermo:
|67 (70)
|41 (69)
|54 (61)
|4 (46)
|23 (39)
|Roma:
|13 (107)
|24 (73)
|21 (73)
|14 (68)
|42 (57)
|Torino:
|25 (112)
|44 (80)
|19 (69)
|14 (58)
|82 (57)
|Venezia:
|55 (69)
|73 (62)
|10 (60)
|77 (48)
|89 (46)
|Nazionale:
|29 (76)
|4 (60)
|35 (59)
|86 (56)
|24 (55)