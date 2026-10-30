Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 30 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 30 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 30 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 29 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (81) 48 (61) 32 (60) 25 (54) 77 (49)
Cagliari: 11 (88) 61 (66) 35 (63) 9 (57) 84 (55)
Firenze: 46 (64) 33 (64) 88 (48) 59 (48) 31 (42)
Genova: 21 (103) 36 (64) 4 (63) 15 (57) 48 (52)
Milano: 26 (64) 77 (57) 73 (55) 27 (54) 81 (51)
Napoli: 17 (81) 24 (73) 51 (65) 48 (59) 62 (58)
Palermo: 67 (70) 41 (69) 54 (61) 4 (46) 23 (39)
Roma: 13 (107) 24 (73) 21 (73) 14 (68) 42 (57)
Torino: 25 (112) 44 (80) 19 (69) 14 (58) 82 (57)
Venezia: 55 (69) 73 (62) 10 (60) 77 (48) 89 (46)
Nazionale: 29 (76) 4 (60) 35 (59) 86 (56) 24 (55)

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