Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA L'INPS chiede indietro 867 euro a un pensionato.

L’INPS comunica che vuole dei soldi indietro, una cifra pari a quasi 1.000 euro. Chi si ritrova in questa condizione potrebbe già aver speso quella cifra, contando sul fatto che fosse ormai sua. È quello che è accaduto a un cittadino di Agrigento. Come agire dipende da caso a caso; in quest’occasione il cittadino ha deciso di rivolgersi a un avvocato per far valere la propria posizione.

La Cassazione ha chiarito un passaggio fondamentale per chi vuole rivolgersi ai giudici. Vediamo cosa è stato deciso.

INPS chiede indietro 867 euro

Al centro della vicenda c’è un cittadino di Agrigento al quale l’INPS un giorno ha chiesto indietro 867 euro. Si trattava della maggiorazione sociale, una somma aggiuntiva riconosciuta ad alcuni pensionati e titolari di trattamenti assistenziali sulla base di requisiti che comprendono, tra gli altri, requisiti economici come quelli di reddito.

A ricostruire la notizia è Agrigento Notizie, che racconta di come il cittadino interessato dalla richiesta dell’INPS abbia contestato e non abbia voluto rimandare indietro la somma. Lo ha fatto inizialmente tramite PEC, rivolgendosi all’istituto e poi al Tribunale.

I giudici di Agrigento avevano quindi sospeso il procedimento, assegnandogli 60 giorni per ripresentare il ricorso attraverso la piattaforma telematica dell’INPS. A seguire il cittadino l’avvocato Francesco Agnello, che ha impugnato il provvedimento portando la questione in Cassazione.

Cosa ha deciso la Cassazione?

Con un’ordinanza del 16 novembre, la Cassazione ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento che bloccava la causa. Il principio, citato da Agrigento Notizie, è quello per il quale chi contesta una richiesta di restituzione non deve prima passare dagli uffici dell’INPS per agire in giudizio.

Per capire come muoversi, si possono citare due esempi:

nel primo il cittadino chiede una prestazione economica non ancora riconosciuta;

nel secondo caso, il cittadino si difende dall’istituto che pretende indietro il denaro già pagato.

Proprio in quest’ultimo caso, ci si può rivolgere direttamente al Tribunale senza ulteriori passaggi amministrativi. Il nodo si trova nell’articolo 443 del Codice di Procedura Civile. Secondo questo, in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la norma subordina la procedibilità della causa ai passaggi amministrativi previsti dalle leggi speciali.

Come nel caso del cittadino di Agrigento, se il giudice rileva l’ostacolo alla prima udienza, sospende il processo e concede 60 giorni per presentare ricorso.

Cosa deve fare il cittadino?

La questione della restituzione della somma resta però aperta. La decisione della Cassazione infatti non chiude il caso e non cancella il presunto debito del cittadino nei confronti dell’INPS. Ha deciso però la possibilità di proseguire il giudizio. Sarà quindi il Tribunale di Agrigento a stabilire se gli 867 euro dovranno essere restituiti o meno.

Il caso può interessare molti altri cittadini che ricevono richieste simili, quando non sono truffe, da parte dell’INPS. Non significa che ogni cifra reclamata sia da non restituire: le regole possono cambiare a seconda della natura della prestazione e delle circostanze del pagamento.

In materia di assegno sociale, per esempio, la Cassazione ha escluso nel 2020 (ordinanza 12608) l’applicazione della regola civilistica generale sulla restituzione.