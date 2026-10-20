Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 20 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di martedì 20 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 20 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Qual è la combinazione del SuperEnalotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 17 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (75) 28 (75) 84 (66) 23 (66) 48 (55)
Cagliari: 11 (82) 61 (60) 35 (57) 9 (51) 84 (49)
Firenze: 66 (115) 18 (59) 46 (58) 33 (58) 85 (57)
Genova: 21 (97) 54 (93) 3 (67) 37 (61) 36 (58)
Milano: 26 (58) 13 (52) 77 (51) 73 (49) 27 (48)
Napoli: 17 (75) 24 (67) 43 (65) 51 (59) 48 (53)
Palermo: 16 (72) 67 (64) 41 (63) 54 (55) 29 (50)
Roma: 13 (101) 24 (67) 21 (67) 14 (62) 33 (60)
Torino: 25 (106) 44 (74) 19 (63) 42 (53) 14 (52)
Venezia: 67 (78) 60 (64) 55 (63) 73 (56) 10 (54)
Nazionale: 29 (70) 4 (54) 35 (53) 86 (50) 24 (49)

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