Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 20 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Qual è la combinazione del SuperEnalotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 17 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (75)
|28 (75)
|84 (66)
|23 (66)
|48 (55)
|Cagliari:
|11 (82)
|61 (60)
|35 (57)
|9 (51)
|84 (49)
|Firenze:
|66 (115)
|18 (59)
|46 (58)
|33 (58)
|85 (57)
|Genova:
|21 (97)
|54 (93)
|3 (67)
|37 (61)
|36 (58)
|Milano:
|26 (58)
|13 (52)
|77 (51)
|73 (49)
|27 (48)
|Napoli:
|17 (75)
|24 (67)
|43 (65)
|51 (59)
|48 (53)
|Palermo:
|16 (72)
|67 (64)
|41 (63)
|54 (55)
|29 (50)
|Roma:
|13 (101)
|24 (67)
|21 (67)
|14 (62)
|33 (60)
|Torino:
|25 (106)
|44 (74)
|19 (63)
|42 (53)
|14 (52)
|Venezia:
|67 (78)
|60 (64)
|55 (63)
|73 (56)
|10 (54)
|Nazionale:
|29 (70)
|4 (54)
|35 (53)
|86 (50)
|24 (49)